Ještě víc rozmazáno. Vystrčil zveřejnil SMS Babišovi

V posledních dnech se česká politická scéna opětovně ocitla v centru pozornosti kvůli sporu mezi předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Předmětem pozornosti se stal Vystrčilův let armádním speciálem CASA C-295M do Itálie, kde se zúčastnil zahájení zimních paralympijských her a setkal s českými parasportovci. Opozice, v čele s hnutím ANO, tento krok označila za projev papalášství a necitlivosti v době, kdy vláda organizuje repatriační lety českých občanů z oblasti Blízkého východu kvůli probíhající krizi.
Vystrčil se bránil oficiálním prohlášením Armády ČR a následně zveřejněním soukromé SMS zprávy určené premiérovi Babišovi, což celou kauzu ještě více eskalovalo.
Let předsedy Senátu byl podle dostupných informací naplánován již v prosinci 2025 a schválen ministerstvem obrany. Cílem cesty bylo reprezentovat Českou republiku na paralympijských hrách v italském Miláně a Cortině d'Ampezzo, kde Vystrčil podpořil české reprezentanty. Armádní letoun CASA C-295M, který Vystrčil využil, je turbovrtulový transportní stroj určený především pro kratší vzdálenosti a není typicky vyhrazen pro dlouhodobé evakuační operace, jako jsou ty na Blízkém východě.
Kritika přišla rychle a ostře. Premiér Babiš veřejně prohlásil, že využití vládních a armádních speciálů zakázal všem ústavním činitelům s výjimkou jediného případu, cesty ministra Karla Havlíčka do Washingtonu. Poslanec Boris Šťastný (Motoristé) označil Vystrčilův krok za „důkaz papalášství“, zatímco jeho kolega Patrik Nacher (ANO) poukázal na údajnou necitlivost vůči občanům čekajícím na evakuaci. Média jako iDNES.cz, CNN Prima News či Aktuálně.cz kauzu rozdmýchala otázkami, proč Vystrčil nevolil komerční spoj, například nízkonákladovou linku do Milána, která by stála jen několik tisíc korun.
Armáda České republiky na spekulace reagovala podrobným prohlášením, které zveřejnila na svém oficiálním účtu na platformě X (dříve Twitter). Podle něj letoun CASA C-295M nebyl v inkriminovaném období vyčleněn pro repatriační lety. Let byl dlouhodobě plánovaný, nařízený a schválený, a stroj se po několika hodinách vrátil na domovskou základnu, kde zůstal k dispozici pro další úkoly. Evakuace českých občanů tak podle armády nebyla žádným způsobem ovlivněna. Navíc na základě vládního rozhodnutí o pozastavení všech letů ústavních a vládních činitelů v prospěch pohotovosti pro repatriační operace byl Vystrčilův zpáteční let, původně naplánovaný na neděli 8. března 2026, zrušen. Předseda Senátu se tak vrací do České republiky komerčním spojem. Armáda uzavřela své vyjádření slovy, že považuje informace za úplné a k této věci se nebude dále vyjadřovat.
Toto prohlášení podpořili někteří politici a komentátoři, jako například Jiří Hašek (sympatizant ODS), který na X vyzval Šťastného a Nachera k omluvě za šíření údajných dezinformací.
Po úžasném setkání s našimi parasportovci - českými reprezentanty ???? jsem se pokoušel dovolat panu premiérovi. Nebral mi telefon, napsal jsem mu tedy SMS, kterou zároveň zveřejňuji. pic.twitter.com/6GCuCHXkfS— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) March 6, 2026
„Dobrý den. Pane premiére Babiši. Protože mi neberete telefon, píši Vám tuto SMS: Sděluji Vám, že žádný zákaz využití armádních speciálů nebyl do Senátu ani mně osobně před mým odletem do Itálie sdělen. Kdyby tomu tak bylo, samozřejmě bych to respektoval, neboť jsme se sami aktivně vzhedem k situaci opakovaně dotazovali, zda je možné armádní letadlo využít. Byli jsme armádou ČR naopak ujištěni, že ano. Že není žádný problém. Žádám Vás tedy, abyste nesděloval médiím o mém odletu nepravdivé a zkreslující informace. Bohužel to na mě potom působí dojmem, že snahou pošpinit mou cestu se snažíte překrýt jiné zásadní Vaše problémy a problémy Vaší vlády.“
A druhá část: „Protože se zdá, že Vám krizová komunikace zcela nefunguje, sděluji Vám zároveň, že informace o zrušení letů vládních činitelů dorazila do Senátu až dnes po poledni ve 12:12. V té době jsme již byli po přistání v Itálii a předpokládám, že armádní letadlo Kasa bylo již na cestě zpět z Itálie do Česka. Miloš Vystrčil.“ Tato zpráva obsahuje několik pozoruhodných prvků.
Za prvé, Vystrčil obviňuje premiéra z šíření lží a zkreslování informací, což přesouvá vinu na vládu a armádu za nedostatečnou koordinaci. Zároveň zdůrazňuje, že se Senát aktivně dotazoval na dostupnost letadla a byl ujištěn o jeho vhodnosti.
Když už někdo udělá botu, tak by měl tu botu přiznat, posypat si hlavu čímkoliv a říct “podělal jsem to, už se to nestane”.— Tomáš Kubín ???? (@tomaskubin_) March 7, 2026
Ne tak tento člověk, z božího nedopuštění předseda Senátu. Ten tou botou ještě šlápne do lejna a potom se ji snaží otřít o jiné, aby vypadali také umazaně. https://t.co/yVmnEGi2sJ
Europoslanec Tomáš Kubín (ANO) na X označil Vystrčilův krok za „botu“, kterou předseda Senátu nejen nepřiznal, ale ještě ji „rozmazal“ na ostatní. Podle Kubína chyba nespočívá v technických detailech schválení letu, ale v etické rovině: v době rozpočtových škrtů a krize by vysoký ústavní činitel měl volit komerční alternativu, aby se vyhnul dojmu papalášství.
Příznivci ODS naopak brání Vystrčila jako legitimního reprezentanta státu, zatímco stoupenci ANO a SPD poukazují na dvojí metr, například v porovnání s kritikou delegace SPD na Slovensko, kde ANO mlčelo. Někteří komentátoři, jako Franta Kubásek nebo Zdeněk Nový, zdůrazňují, že Vystrčil měl od začátku letět komerčně, bez ohledu na armádní schválení. Naopak příznivci jako Štěpán Mareček poukazují na právo druhého nejvyššího ústavního činitele na takovou reprezentaci. Miloš Čermák si neodpustil sarkastickou poznámku, kde upozornil na ceny letenek.
Je to takový pokorný a mile lidský způsob, jak reagovat na kritiku. Nevysvětlíte, proč se moc nehodilo cestovat jinak než armádním letadlem (a ty důvody můžou existovat, a spousta lidí by je přijala), ale rovnou to označíte za "pokusy udělat kauzu".— Miloš Čermák (@cermak) March 6, 2026
A jestli se lidi od pana… https://t.co/6vn1zSZz8V pic.twitter.com/q5KofPzZKi
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.