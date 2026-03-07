USA spotřebovávají rychle munici, spojenci panikaří. I Zelenskyj

07.03.2026 16:35 | Monitoring
autor: Martin Huml

Spojenci se cítí jako v pasti: kupují americké zbraně pro společnou bezpečnost, ale teď vidí, že Amerika je potřebuje sama pro sebe.

USA spotřebovávají rychle munici, spojenci panikaří. I Zelenskyj
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj
Spojené státy v současné válce s Íránem (operace Epic Fury) pálí munici tak rychle, že to začíná budit velké obavy mezi spojenci, nyní se k nim přidává i Ukrajina. Podle Politico se evropští a asijští spojenci cítí podvedení. Washington je roky tlačil, aby zvyšovali výdaje na obranu a nakupovali americké zbraně, především protivzdušné systémy typu Patriot, THAAD, naváděné bomby a další precizní munici. 
 
Teď ale Pentagon tyto dodávky přesměrovává nebo odkládá, aby pokryl vlastní potřeby v Íránu. „Kupujeme si to, co pak Američané sami spotřebují,“ shrnuje to frustrovaně jeden z diplomatů z asijsko-pacifického regionu. Tamní spojenci se obávají, že pokud se zásoby vyčerpají v Íránu, nebude co postavit proti rostoucí čínské hrozbě, včetně raket, které už dnes mohou ohrozit americké základny na Guamu. 
 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

10%
90%
hlasovalo: 10404 lidí
Situace je o to horší, že munice už byla vyčerpána podporou Ukrajiny a Izraele. Výroba těch nejdražších kusů (jako PAC-3, interceptory pro Patriot) běží jen na několik set kusů ročně, Lockheed Martin jich vyrábí zhruba 600. To nestačí ani pro americké potřeby, natož pro spojence a Ukrajinu. 
 
Kyjev to teď cítí obzvlášť palčivě. Prezident Volodymyr Zelenskyj už několikrát varoval: dlouhotrvající válka v Íránu přímo ohrozí dodávky protivzdušné obrany. „V Íránu se za tři dny spotřebovalo víc Patriotů než za celou dobu války u nás od roku 2022,“ řekl. Rusko mezitím chystá další velkou vlnu útoků na infrastrukturu, energetiku a vodovody, a bez dostatku interceptorů bude obrana Ukrajiny výrazně oslabená. 
 
Dodávky na Ukrajinu teď běží hlavně přes program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), kde evropští spojenci platí za americkou výrobu. Ale pokud Írán má prioritu, zpoždění se prodlouží. Zelenskyj už nabídl svoje poradenství, sdílení know-how proti íránským dronům Šáhid výměnou za podporu. 
 
Ministr války Pete Hegseth ale opáčil, že „žádný nedostatek není“, zásoby jsou „extrémně silné“ a mají „dostatek krytí“ pro spojence i Ukrajinu. Prezident Trump na Truth Social píše, že munice je „na historickém maximu“ nebo dokonce „téměř neomezená“. Analytici a někteří kongresmani tomu ale nevěří, rychlost spotřeby v Íránu (tisíce úderů, stovky interceptorů) je bezprecedentní a doplnění potrvá roky.
 
Washington teď zvažuje aktivaci Defense Production Act, aby donutil firmy zrychlit výrobu, případně žádá Kongres o další peníze. Pokud se válka v Íránu protáhne, Ukrajina, která čelí každodennímu ruskému tlaku, může přijít zkrátka. 

 

Zdroje:

https://abcnews.com/Politics/hegseth-us-munitions-continue-iran-war-long/story?id=130806959

https://prosperousamerica.org/defense-production-act-to-be-part-of-re-industrialization-strategy-house-armed-services-hearing-confirms/

https://www.politico.com/news/2026/03/07/allies-fear-iran-war-will-leave-them-without-u-s-weapons-they-bought-00817204

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , NATO , Ukrajina

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dostává se Ukrajina na druhou kolej?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte?

Myslím tím, co jste prohlásil, a to, že u armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost. Ono teď snad nejsou? A co tedy přesně navrhujete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minář svolává Letnou. Ale pozor: Lidé už před ním varují

11:08 Minář svolává Letnou. Ale pozor: Lidé už před ním varují

„Je třeba ukázat naši kolektivní sílu,“ šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář svolává na 21. březn…