USA spotřebovávají rychle munici, spojenci panikaří. I Zelenskyj

Spojenci se cítí jako v pasti: kupují americké zbraně pro společnou bezpečnost, ale teď vidí, že Amerika je potřebuje sama pro sebe.
reklama
Spojené státy v současné válce s Íránem (operace Epic Fury) pálí munici tak rychle, že to začíná budit velké obavy mezi spojenci, nyní se k nim přidává i Ukrajina. Podle Politico se evropští a asijští spojenci cítí podvedení. Washington je roky tlačil, aby zvyšovali výdaje na obranu a nakupovali americké zbraně, především protivzdušné systémy typu Patriot, THAAD, naváděné bomby a další precizní munici.
Teď ale Pentagon tyto dodávky přesměrovává nebo odkládá, aby pokryl vlastní potřeby v Íránu. „Kupujeme si to, co pak Američané sami spotřebují,“ shrnuje to frustrovaně jeden z diplomatů z asijsko-pacifického regionu. Tamní spojenci se obávají, že pokud se zásoby vyčerpají v Íránu, nebude co postavit proti rostoucí čínské hrozbě, včetně raket, které už dnes mohou ohrozit americké základny na Guamu.
Situace je o to horší, že munice už byla vyčerpána podporou Ukrajiny a Izraele. Výroba těch nejdražších kusů (jako PAC-3, interceptory pro Patriot) běží jen na několik set kusů ročně, Lockheed Martin jich vyrábí zhruba 600. To nestačí ani pro americké potřeby, natož pro spojence a Ukrajinu.
Kyjev to teď cítí obzvlášť palčivě. Prezident Volodymyr Zelenskyj už několikrát varoval: dlouhotrvající válka v Íránu přímo ohrozí dodávky protivzdušné obrany. „V Íránu se za tři dny spotřebovalo víc Patriotů než za celou dobu války u nás od roku 2022,“ řekl. Rusko mezitím chystá další velkou vlnu útoků na infrastrukturu, energetiku a vodovody, a bez dostatku interceptorů bude obrana Ukrajiny výrazně oslabená.
Dodávky na Ukrajinu teď běží hlavně přes program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), kde evropští spojenci platí za americkou výrobu. Ale pokud Írán má prioritu, zpoždění se prodlouží. Zelenskyj už nabídl svoje poradenství, sdílení know-how proti íránským dronům Šáhid výměnou za podporu.
Ministr války Pete Hegseth ale opáčil, že „žádný nedostatek není“, zásoby jsou „extrémně silné“ a mají „dostatek krytí“ pro spojence i Ukrajinu. Prezident Trump na Truth Social píše, že munice je „na historickém maximu“ nebo dokonce „téměř neomezená“. Analytici a někteří kongresmani tomu ale nevěří, rychlost spotřeby v Íránu (tisíce úderů, stovky interceptorů) je bezprecedentní a doplnění potrvá roky.
Washington teď zvažuje aktivaci Defense Production Act, aby donutil firmy zrychlit výrobu, případně žádá Kongres o další peníze. Pokud se válka v Íránu protáhne, Ukrajina, která čelí každodennímu ruskému tlaku, může přijít zkrátka.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.