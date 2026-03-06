Dostál (Stačilo!): Parta sedmi Ukrajinců a dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem

07.03.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k roztržce mezi Ukrajinou a Maďarskem.

Dostál (Stačilo!): Parta sedmi Ukrajinců a dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Proč Maďaři šikanují ukrajinského ex-generála od tajnejch, co převážel 40mil.USD, 35mil.EUR a devět kilo zlata? Třeba si jel jenom koupit záchod.

Bottom-line: Podle zákonů musíte při převozu hotovosti nad 15tis.EUR mezi státy EU umět vysvětlit celní správě původ peněz. I když si jedete třeba jen koupit do Německa zánovní auto a nechcete řešit platby převodem.

Jaký dobrý důvod může mít parta sedmi Ukrajinců, aby vezli z Rakouska přes Maďarsko dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem v přepočtu za 1,7 miliardy korun? Den potom, co Zelenský vyhrožoval Orbánovi, že si s ním promluví "jeho kluci" z armády? Zajímavé zprávy, před volbami...

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte?

Myslím tím, co jste prohlásil, a to, že u armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost. Ono teď snad nejsou? A co tedy přesně navrhujete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

