Dostál (Stačilo!): Parta sedmi Ukrajinců a dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem

Proč Maďaři šikanují ukrajinského ex-generála od tajnejch, co převážel 40mil.USD, 35mil.EUR a devět kilo zlata? Třeba si jel jenom koupit záchod.
Bottom-line: Podle zákonů musíte při převozu hotovosti nad 15tis.EUR mezi státy EU umět vysvětlit celní správě původ peněz. I když si jedete třeba jen koupit do Německa zánovní auto a nechcete řešit platby převodem.
Jaký dobrý důvod může mít parta sedmi Ukrajinců, aby vezli z Rakouska přes Maďarsko dvě auta nacpaná hotovostí a zlatem v přepočtu za 1,7 miliardy korun? Den potom, co Zelenský vyhrožoval Orbánovi, že si s ním promluví "jeho kluci" z armády? Zajímavé zprávy, před volbami...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
