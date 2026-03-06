Rakušan (STAN): Nebyl jsem zvolen místopředsedou sněmovny

07.03.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Rakušan (STAN): Nebyl jsem zvolen místopředsedou sněmovny
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Po hlasování o nedotknutelnosti šéfů koaličních stran se ani dnes překvapení nekonalo: nebyl jsem zvolen místopředsedou sněmovny. Starostové jako třetí nejsilnější klub nedostali možnost podílet se na řízení sněmovny, protože Rakušan je koalici trnem v oku, a to pro příliš ostrou kritiku jejich vládnutí. Můžu slíbit jediné: nepolepším se. Polepšit by se měla naopak Babišova koalice a přestat válcovat parlamentní zvyklosti a sněmovní kulturu parním válcem arogance.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny.