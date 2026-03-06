Rakušan (STAN): Nebyl jsem zvolen místopředsedou sněmovny

Po hlasování o nedotknutelnosti šéfů koaličních stran se ani dnes překvapení nekonalo: nebyl jsem zvolen místopředsedou sněmovny. Starostové jako třetí nejsilnější klub nedostali možnost podílet se na řízení sněmovny, protože Rakušan je koalici trnem v oku, a to pro příliš ostrou kritiku jejich vládnutí. Můžu slíbit jediné: nepolepším se. Polepšit by se měla naopak Babišova koalice a přestat válcovat parlamentní zvyklosti a sněmovní kulturu parním válcem arogance.
