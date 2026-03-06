Správa železnic: Audit zakázek nenašel zásadní pochybení

07.03.2026 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Správní rada Správy železnic se dnes sešla poprvé v novém doplněném složení. Projednala závěry interního auditu veřejných zakázek, který neshledal zásadní nedostatky. Správní rada díky tomu mohla vypořádat manažerskou smlouvu bývalého generálního ředitele Jiřího Svobody. Zároveň uložila vedení společnosti, aby s ním ukončilo pracovní poměr.

Foto: Správa železnic
Interní audit sledovaných zakázek prováděl auditorský tým Správy železnic, supervizi nad formální správností auditní činnosti vykonávalo Ministerstvo dopravy. Z jeho závěrů vyplývá, že nedošlo k zásadním pochybením ani porušení zákona.

Dokončení auditu bylo podmínkou pro vypořádání manažerské smlouvy Jiřího Svobody. Na jejím základě mu náleží vyrovnání ve výši trojnásobku jeho měsíční mzdy. Správa železnic musí postupovat odpovědně a s péčí řádného hospodáře. Neposkytnutí smluvně stanoveného odstupného by mohlo vést k riziku soudního sporu a následným finančním náhradám.

Správní rada také uložila vedení Správy železnic, aby s Jiřím Svobodou ukončilo jeho pracovní poměr v co nejkratším termínu.

Správa železnic nyní prochází největší proměnou v posledních letech a změny se propisují i do fungování její správní rady. Ta posiluje svojí kontrolní roli, například při dohledu nad investicemi, finančním plánem nebo v nakládání se státním majetkem. Nově bude také schvalovat všechny koncepční změny ve fungování Správy železnic.

