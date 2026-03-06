Hřib (Piráti): Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti

Budu teď trochu osobní. To, že Andrej Babiš a Tomio Okamura nebudou vydáni, jsme všichni tušili. Překvapení se tedy nekoná. Ale o to horší to celé je. Jak se poslední dobou všechny hranice posouvají, tak už se nám zdají závažné problémy jako normální. Ale fakt ne. Není normální, že premiér republiky je stíhaný za dotační podvod jako vrata.
Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti vůči nějaké skupině lidí, že si to dá na billboardy. A pak se tváří, že mu někdo zabraňuje ve svobodě slova. To fakt ani náhodou. Snad když někdo ve škole šikanuje druhého, tak je taky na místě trest. A nebereme to jako zásah do svobody šikanátora. O tom to je. Žijeme ve společnosti, kde chraníme šikanované, ne naopak. A já bych si pro nás všechny a naše děti přál, ať v takové společnosti žijeme i nadále.
