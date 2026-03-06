Hřib (Piráti): Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti

07.03.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Tomio Okamurovi.

Hřib (Piráti): Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Budu teď trochu osobní. To, že Andrej Babiš a Tomio Okamura nebudou vydáni, jsme všichni tušili. Překvapení se tedy nekoná. Ale o to horší to celé je. Jak se poslední dobou všechny hranice posouvají, tak už se nám zdají závažné problémy jako normální. Ale fakt ne. Není normální, že premiér republiky je stíhaný za dotační podvod jako vrata.

Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti vůči nějaké skupině lidí, že si to dá na billboardy. A pak se tváří, že mu někdo zabraňuje ve svobodě slova. To fakt ani náhodou. Snad když někdo ve škole šikanuje druhého, tak je taky na místě trest. A nebereme to jako zásah do svobody šikanátora. O tom to je. Žijeme ve společnosti, kde chraníme šikanované, ne naopak. A já bych si pro nás všechny a naše děti přál, ať v takové společnosti žijeme i nadále.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dálnice místo tanků. Opozici se Babišův plán nelíbí
Hřib (Piráti): Máme tu ještě chronicky nemocné pacienty
Němečková Crkvenjaš (ODS): VZP pojistila 90 procent uprchlíků
Seberou vám majetek, zuřila Decroix. To je ještě váš návrh, odepsal Tejc

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl být Okamura vydán ke stíhání?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte?

Myslím tím, co jste prohlásil, a to, že u armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost. Ono teď snad nejsou? A co tedy přesně navrhujete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů Tantra je především o všímavostiTantra je především o všímavosti

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti

16:14 Hřib (Piráti): Není normální, že předseda Sněmovny je schopný takové nenávisti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Tomio Okamurovi.