TA ČR: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

07.03.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 4. 3. 2026 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET Call 2026, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 12. 5. 2026, 12:00 SEČ.

TA ČR: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací
Foto: TA ČR
Popisek: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 500 000 €, z toho maximálně 350 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Materials for energy storage and distribution systems
2. Materials for energy conversion
3. Innovative surfaces, coatings and interfaces
4. Innovative functional materials with defined architectures
5. Materials addressing environmental challenges
6. Next generation materials for electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*: 

Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, HERMESFUND/VLAIO), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Estonsko (ETAG), Francie (ANR), Chorvatsko (MSEY), Itálie (CaR), Izrael (MOST), Jihoafrická republika (DSTI), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (Xjenza Malta), Německo (BMFTR/PtJ, SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, SEKUENS, EJ-GV), Švédsko (Vinnova), Švýcarsko (SFOE), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky ZDE nebo ZDE

Psali jsme:

Babiš i Okamura si mohou vydechnout. Za kulisami se však odehrává hra justice o „poslušné“ soudce
Hřib seřval Válkovou, ale víc nic. Babiš a Okamura nebyli vydáni
Trans aktivistka míří za Piráty do Senátu. Chce Istanbulskou úmluvu
„Podvratné neziskovky.“ Co v projevu Pavla zapadlo

Zdroje:

http://www.m-era.net/

https://www.tacr.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , TA ČR

Jinde na netu:

Potraviny pomáhající spalovat tukyPotraviny pomáhající spalovat tuky Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

TA ČR: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

11:14 TA ČR: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Od 4. 3. 2026 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET Call 2026, která je zaměřena na…