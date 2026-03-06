TA ČR: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 500 000 €, z toho maximálně 350 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.
Témata výzvy (v originálním znění):
1. Materials for energy storage and distribution systems
2. Materials for energy conversion
3. Innovative surfaces, coatings and interfaces
4. Innovative functional materials with defined architectures
5. Materials addressing environmental challenges
6. Next generation materials for electronics
Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.
Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*:
Belgie (F.R.S.-FNRS, SPW, HERMESFUND/VLAIO), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Estonsko (ETAG), Francie (ANR), Chorvatsko (MSEY), Itálie (CaR), Izrael (MOST), Jihoafrická republika (DSTI), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (Xjenza Malta), Německo (BMFTR/PtJ, SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, SEKUENS, EJ-GV), Švédsko (Vinnova), Švýcarsko (SFOE), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).
Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem.
