Minář svolává Letnou. Ale pozor: Lidé už před ním varují

Poslanecká sněmovna ve středu rozhodla, že nevydá Andreje Babiše (ANO) ani Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání.
Policie o vydání požádala kvůli dvěma různým kauzám, o nichž předtím jednal mandátový a imunitní výbor. Ten doporučil poslance nevydat, což následně při hlasování podpořila většina sněmovny. Pro nevydání hlasovali především poslanci ANO, SPD a Motoristů, zatímco opoziční poslanci byli převážně pro vydání.
V případě Andreje Babiše jde o pokračující kauzu kolem farmy Čapí hnízdo a podezření z dotačního podvodu při získání padesátimilionové evropské dotace. Tomio Okamura čelil žádosti o vydání kvůli volebnímu plakátu SPD, který podle žalobce mohl naplnit skutkovou podstatu podněcování k nenávisti.
Sněmovní rozhodnutí ale neznamená definitivní konec případů. Trestní stíhání může pokračovat po skončení jejich poslaneckého mandátu, kdy už je nebude chránit parlamentní imunita.
Předák spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář reaguje na rozhodnutí Poslanecké sněmovny svoláním nové demonstrace na pražské Letné. Ve svém obsáhlém příspěvku na síti X označil středeční hlasování o nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání za zásadní moment a vyzval veřejnost, aby se proti němu postavila.
„Tohle je poslední kapka“
Minář uvedl, že jde o historický moment. „Tohle je poslední kapka. Dnes se poprvé v historii České republiky premiér schoval před spravedlností za hlasování své vlastní většiny,“ napsal ve středu na sociální síti X.
Podle něj se tím vytváří rozdíl mezi občany. „Ode dneška se občané ČR oficiálně dělí do dvou kategorií: ti obyčejní – a ti nedotknutelní. Tohle je zrada i na Babišových voličích,“ dodal.
Minář zároveň tvrdí, že rozhodnutí Sněmovny otevírá prostor pro další kroky vlády. „Spravedlnost i Česká republika jsou ode dneška na prodej. V Česku si jeden oligarcha může pořídit nejenom většinu půdy, ale i beztrestnost,“ upozornil šéf spolku Milion chvilek.
„Nyní má Andrej Babiš už naprosto volné ruce. Jeho snaze změnit důležité zákony, rozkládat kontrolní instituce, obsadit všechna důležitá místa svými lidmi – a potom čerpat, čerpat a čerpat – nestojí v cestě už vůbec nic,“ varoval následně před koncentrací moci.
„Porcování této země právě začíná“
Minář alarmuje, že jde jen o začátek širších změn. „Porcování této země právě začíná,“ napsal a vyjmenoval několik kroků, které podle něj mohou následovat. „Okamura s Klempířem chtějí zestátnit veřejnoprávní média a učinit z nich hlásnou troubu politiků,“ uvedl.
Zároveň upozornil i na bezpečnostní a institucionální témata. „Hrozby z Ruska se zlehčují, peníze na obranu se škrtají a naše obranyschopnost slábne. V době Donalda Trumpa a globální nestability je to hazard s naší budoucností,“ pokračoval.
Oslabují se podle něj i pravidla fungování státu. „Pravidla se vesele ohýbají, na úřadech běží čistky, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí,“ dodal. Dále upozornil také na připravované změny v oblasti zemědělské půdy. „Chystá se zákon, který zaručí předkupní právo na zemědělskou půdu aktuálnímu nájemci. A kdo je největším nájemcem zemědělské půdy v ČR? Agrofert,“ napsal.
„Začíná se útočit už i na ochranu vlastnictví – chystá se zákon, který umožní zabavit majetek lidem při pouhém podezření – i bez prokázání viny. To tady od roku 1989 ještě nebylo,“ dodal Minář, přitom už nedodal, že tento zákon je ještě z doby předchozí vlády Petra Fialy.
„Otázka nezní, co můžeme čekat od Babiše, Macinky a Okamury. Jejich arogance bude časem pouze větší,“ doplnil, že je proto důležité, aby se veřejnost ozvala včas. „Pokud nechceme skončit jako na Slovensku a v Maďarsku, musíme se tomu postavit, dokud je čas,“ dodal.
Veřejnost proto vyzval, aby přišla na demonstraci. „Přijďte v sobotu 21. března na Letnou,“ uvedl s tím, že jde o moment, kdy se ukáže síla občanské společnosti.
A dodal, že cílem je ukázat kolektivní sílu a nesouhlas s aktuálním vývojem v zemi: „Je třeba ukázat naši kolektivní sílu. Je třeba ukázat, že my stafáž v tomhle divadle dělat rozhodně nebudeme,“ uzavřel Mikuláš Minář.
Tohle je poslední kapka. Dnes se poprvé v historii České republiky premiér schoval před spravedlností za hlasování své vlastní většiny.— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) March 5, 2026
Ode dneška se občané ČR oficiálně dělí do dvou kategorií: ti obyčejní - a ti nedotknutelní. Tohle je zrada i na Babišových voličích.
Když jsme… pic.twitter.com/KkrqHhpGWM
Pod Minářovým příspěvkem se rozproudila živá diskuse. Část uživatelů jeho výzvu k demonstraci podpořila, jiní naopak jeho slova ostře kritizovali a zpochybňovali jeho tvrzení.
Jeden z komentujících mu například vyčetl, že podle něj zkresluje situaci kolem trestního stíhání Andreje Babiše. „Mináři, nelži národu! Babiš se 3x nechal vydat PS a 2x byl soudy uznán nevinným! Kde jste opět, byl když se jednalo o Nečase z ODS? Kde jste byl, když fialová vláda měli kauzy korupcí a praní špinavých peněz z drog, dětské pornografie, prodeje zbraní! Kde jste byl pro zadlužování ČR,“ tázal se.
Další z komentujících kriticky připomněl dřívější protesty z doby prezidenta Miloše Zemana a obvinil organizátory z dvojího metru. „Vy jste chudáčci. Zeman nejmenoval ministra, vy osobně na demonstraci trháte ústavu. Pavel, kovaný komunista, nejmenuje, demonstrujete na jeho podporu. Změníte názor. O. K. Kdy se veřejně omluvíte Zemanovi? Přesně ve stejném stylu demonstrovali komunisté. Je jedno za co a proč,“ vzkázal Minářovi.
„Prohráli jste volby, tak už nebulte. Tečka. A neorganizujte tady únor 1948 pod vedením komické postavičky soudruha předsedy ZO KSČ Pavla,“ opřel se do aktivit Milionu chvilek další diskutér.
Jedna z reagujících například uvedla, že podle jejího názoru spolek Milion chvilek vládu nespravedlivě očerňuje a manipuluje veřejností. „Kde jste byl v roce 1989?! Proč pořad špiníte vládu, která chce pracovat pro lidi a ne pro cizí zájmy?“ napsala s tím, že Minář jen „chrání lháře, zloděje a podvodníky“. „Lžete lidem, kteří vám ještě věří, protože ještě neví, co jste zač a že nás ženete do války a do žebroty!“ napsala.
V diskusi se zpochybňovaly motivy organizátorů demonstrací, jedna z uživatelek naznačila, že jde spíše o osobní či finanční zájmy. „Dokud budou stáda oveček tleskat a poslušně v šiku následovat spasitele Mináře s horlivými projevy, a to za jediným účelem naplnění kapes kohosi, kdo zjistil, že by to zrovna šlo, protože ‚stojíme za prezidentem‘ zřejmě nesplnilo účel, těch korunek je málo,“ napsal v reakci na výzvu k demonstraci.
„Pan Babiš musí napřed odstranit ten bordel po Fialově vládě, potom může řešit soudy. Na to je času dost,“ zaznělo dále v diskusi pod Minářovým příspěvkem.
Nechybělo ani varování, aby se lidé nenechali Minářem strhnout. „Zloději křičí: chyťte zloděje. Pozor na něj, nenechte se od něho manipulovat. Podvodník a defraudant placený sorošovci, kterému jde jen o osobní prospěch a jeho (ne)ziskovky. ČT a ČRo, za které se tak bije, a prolhaný mainstream mu tu Letnou za naše peníze náležitě zpropagují,“ napsal.
Mikuláši Minářovi bylo rovněž vyčítáno, že účelově pracuje s emocemi a straší veřejnost vývojem v zahraničí. „Prezident vás vyfakoval, tak hrajete na nejnižší lidské pudy, jako je nenávist proti Andreji Babišovi. A to pěkně zabalené pro hlupáky strašením Slovenskem a Maďarskem, kde vznikly vlády jako ta naše z demokratických voleb,“ uvedl přispěvatel do diskuse a dotázal se: „Kolik oligarchů si vás platí na destrukci právního státu?“
Na chystanou demonstraci na Letné už dříve reagoval také komentátor Petr Holec. Ve svém textu upozornil, že nejde jen o běžný občanský protest, ale o politickou mobilizaci části veřejnosti na podporu prezidenta Petra Pavla.
Milion chvilek původně podmiňoval svolání demonstrace získáním milionu podpisů pod výzvou „Stojíme za prezidentem“, což se však zatím nepodařilo. Přesto Mikuláš Minář na Letnou svolává své příznivce a podporovatele prezidenta. „Minář žene na Letnou své totalitáře a fanoušky porušování ústavy,“ napsal komentátor s tím, že podobné protesty se v minulosti místy nesly ve velmi vyhrocené atmosféře. „Prostě pravý český únor,“ glosuje demonstrace Milionu chvilek s historickou paralelou.
Ve svém textu si Holec všímá také stylu Minářovy rétoriky. Podle něj místy působí velmi útočně. „Minář mluví jako prokurátor Urválek,“ uvedl.
Zajímavé přitom je, že samotný prezident Petr Pavel se před nedávnem vymezil proti tomu, aby byl v souvislosti s podobnými akcemi vnímán jako lídr opozice. „Dělat z prezidenta lídra opozice, to vůbec nebyla šťastná pozice,“ řekl Minářovi prezident, který si zřejmě uvědomuje, že podobná role by nemusela být ideální, pokud chce v budoucnu obhajovat svůj prezidentský mandát.
K chystaným demonstracím spolku Milion chvilek se kriticky vyjádřil také sociolog Petr Hampl. Ten už dříve upozorňoval, že podobné protesty podle něj nejsou odrazem nálady většinové společnosti.
„Drtivá většina veřejnosti tyto věci ignoruje,“ uvedl Hampl pro ParlamentníListy.cz s tím, že politické demonstrace podle něj fungují spíše jako emocionální mobilizace úzkých aktivistických skupin.
Sám přitom demonstrace Milionu chvilek hodnotí velmi ostře. „Narkomani dostali svou pravidelnou dávku a šikovní aktivisté z Milionu chvilek dostali své peníze. Nezapomínejme, že pro ně je to práce jako každá jiná,“ doplnil.
Podle Hampla navíc podobné akce dnes nemají zásadní politický dopad. „Politici měli před pár lety z velkých demonstrací obavy, ale postupně pochopili, že na nich ve skutečnosti vůbec nezáleží,“ dodal sociolog.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.