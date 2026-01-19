3. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

19.01.2026 10:11 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty se ve 3. týdnu roku 2026 obchodovaly za průměrnou cenu 13,53 CZK/litr.

Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 3. týdnu roku 2026 obchodovaly za průměrnou cenu 13,53 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 133 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,8 milionu korun.

Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 3,8 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

