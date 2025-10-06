40. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2333 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2500 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2286 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2288 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 končily obchodování v maloodběru na ceně 805 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly s kurzem 817 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování ve velkoodběru s kurzem 751 CZK/MWh.
Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva