Doksanský (ANO): Snížené školné končí. Očerňovací kampaň

Vyjádření k článkům Forum 24 a Deník N nepravdivě obviňujícím Střední škola Sion High School, Hradec Králové.
Forum 24 věrno svému bulvárně ideologickému zaměření a po něm také Deník N s ideologickým zaměřením obdobným, uveřejnily články v nichž nařkly soukromou střední školu Sion High School, že požadovala po rodičích doplacení dlužného školného a to před maturitou. Forum 24 to dokonce nazval jako byznys plán jejího zřizovatele Denis Doksanský. Oba v článcích vykreslují zlovolnou soukromou školu, která má tu drzost chtít po rodičích úhradu školného za studium jejich dětí.
Jaká je skutečnost?
Tito rodiče dali děti na soukromou školu, kde se platí školné. Ve Smlouvě o zajištění studia se zavázali, že za studium svých dětí na soukromé škole budou hradit domluvené školné.
Uhradili však nižší částku, neboť se rozhodli, že mají nárok platit nižší školné, jako někteří rodiče, jimž byla školou poskytnuta dotace. Když je škola vyzvala k doplacení jejich dluhu vůči škole, odmítli a nakonec ze situace vytvořili causu, jak jim škola ubližuje, když chce, aby uhradili, k čemu se ve smlouvě zavázali. V podání Forum 24 i Deníku N jsou obětmi a hrdiny, namísto, aby se pozastavily nad tím, proč k jejich dluhu vůči škole došlo.
Tedy:
Všichni rodiče samozřejmě před tím než jejich děti začaly studovat na Sion High School, věděli, že je to soukromá škola, kde se platí školné, znali jeho výši a ve smlouvě se jej zavázali hradit. Škola byla tak vstřícná, že ze své dobré vůle nabízela rodinám s nižšími příjmy, že na základě jejich žádosti a následného schválení vedením školy, může některým část jejich školného uhradit a umožnit jim tak platit snížené školné. Takto pomohla stovkám studentů, jimž témto způsobem rozdala miliony Kč.
Všem rodičům i studentům bylo známo, že na tuto podporu ze strany školy není automaticky nárok, ale vždy ji schvaluje a přiděluje vedení školy a je třeba o ni na začátku každého školného roku požádat. Ovšem před polovinou šk. roku 2021/22 se ukázalo, že několik rodičů studentů jedné ze tříd 4. ročníku, platí školné ve snížené částce, aniž by o to školu požádali a tím pádem, aniž jim škola poskytla svou dotaci a nastavila snížené školné. Tím jim vznikl vůči škole dluh.
Byli na něj během podzimu / zimy upozorněni. Ovšem hájili se, že nepochopili, že by měli žádat každý rok, přestože 3 předchozí roky to tak činili a zbylých více než 95% rodičů to chápalo a také tak činilo a jednalo dle platných, školou vydaných, pravidel. Rodičům byla dána lhůta úhrady do 28. 2. 2022, do níž však k úhradě nedošlo. Následně škola s rodiči a plnoletými studenty komunikovala o nutnosti naplnění jejich závazku vůči škole. Žel jej splnit odmítali a požadovali od školy dodatečné přiznání dotace, o níž řádně nepožádali.
Nebyla to škola, kdo navýšil požadovanou částku k úhradě. Byli to rodiče, kteří si ji, bez souhlasu školy, neoprávněně snížili.
Nebyla to škola, kdo protahoval řešení této věci až do období před maturitami. Byli to rodiče, kteří přes výzvy ze strany školy, nedoplatili svůj dluh do 28. 2. a odmítali jej uhradit i nadále (a to i po maturitách).
Dle Smlouvy o studiu, podepsané i rodiči, na základě posouzení odborných právníků a jejich výkladu školského zákona a doporučení, pro neplnění podmínek pro zajištění studia ze strany rodičů, škola formálně přerušila studium několika studentům. Přičemž ani v té chvíli jim však nijak nebránila v tom se reálně účastnit výuky a školního života. Následně byla škola upozorněna Českou školní inspekcí, že přestože jednala dle platné Smlouvy o studiu a výkladu školského zákona najaté právní kanceláře, mají právníci MŠMT výklad takový, že tento krok možný není. Na tomto základě škola své rozhodnutí obratem vzala zpět.
Všichni studenti nadále pokračovali ve studiu a po té i ve složení maturitních zkoušek, přičemž vůči nim neměli učitelé školy ani v nejmenším jiný přístup než k ostatním studentům.
Rodiče dlužné školné nedoplatili. Obrátili se na soud, který situaci posoudil tak, že pokud škola umožňuje poskytnutí slevy ze školného, musí ji poskytnout všem, kdo se domnívají, že na ni mají nárok. To de facto znamenalo, že o přidělení dotace ze strany školy a možnosti hradit snížené školné, nerozhoduje škola, ale má na něj nárok každý. Ve skutečnosti tak šlo o plošné snížení školného. V důsledku těchto rozsudků, musela škola svůj dotační program zrušit a možnost sníženého školného již nikomu z žáků, resp. rodičů neposkytuje. A to bez ohledu na jejich sociální zázemí, neboť jakmile by tak učinila, na stejnou slevu by měli nárok všichni studenti, i ti z jednoznačně bohatších rodin. Mj. právě někteří bohatší rodiče na poskytnutí slevy trvali a obrátili se v té věci na soud.
Závěrem celé causy je, že tito rodiče mohou být spokojeni, že se domohli dotace ze strany školy, tedy sníženého školného, o nějž nepožádali a proto jim školou nebylo přiděleno a následně svými kroky zařídili, že o tuto možnost podpory přišli všichni stávající i budoucí studenti školy.
Přesto stále spokojeni nejsou a aby své nemorální jednání obhájili, pokračují v očerňování školy a vytváří příběh v němž se vykreslují jako oběti a zcela zamlčují, že původcem celé causy bylo to, že odmítli uhradit školné, k němuž se ve Smlouvě o studiu zavázali.
To jsou fakta k celé věci.
Ty doplním ještě o informaci, že za cca 11 let, kdy škola dotace studentům z rodin s nižšími příjmy poskytovala, tím pomohla k možnosti studovat na soukromé škole několika stovkám studentů, jimž takto darovala několik milionů Kč. Oproti tomu u cca 10 - 15 studentů, resp. jejich rodičů, došlo k záležitosti jež je nyní medializována, tedy že údajně nepochopili systém, vytvořili dluh vůči škole, který odmítli uhradit. Je to velmi malý počet, v řádu jednotek procent, oproti těm, kterým škola výrazně pomohla a kteří jsou za tuto pomoc, škole dodnes vděční.
