„To je české vládní prohlášení, ne ukrajinské.“ Okamura řádil ve studiu

„Pakliže by hnutí SPD vyhrálo volby, tak Česká republika už nebude participovat na muniční iniciativě. Je to koaliční kompromis. Fialova vláda dávala do iniciativy české peníze. Přes 2 miliardy korun. My jsme se na základě koaličního kompromisu dohodli, že žádné české peníze do muniční iniciativy nepůjdou. Zároveň se Fialova koalice nijak nevyjádřila k přítomnosti českých vojáků na Ukrajině. A to i třeba v budoucích mírových silách. My jsme to kritizovali. A my jsme se v nové vládě vyjádřili jasně. Že žádní čeští vojáci na Ukrajinu nepůjdou. A to ani v budoucí fázi. Takže je to koaliční kompromis,“ pronesl Okamura v televizním studiu.
Vystrčil hned vyrazil do útoku.
„Já jsem rád, že muniční iniciativa pokračuje a že Andrej Babiš, a tím i současná vládní koalice, dokázal změnit názor. Nejsem rád a považuji to za poškozování České republiky, když jedna z koaličních stran je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. … Pokud někdo nechce dodávat zbraně, tak neusiluje o mír, ale o kapitulaci,“ nešetřil kritikou předseda Senátu.
Miloš Vystrčil
„Na to musím reagovat,“ ozval se okamžitě Okamura.
Ale Vystrčil pokračoval.
Když se znovu dostal ke slovu Okamura, konstatoval, že získal různé informace, prý např. od šéfa zahraniční rozvědky, a aniž by zacházel do podrobností, protože tento šéf předává informace v utajeném režimu, Okamura si podle vlastních slov potvrdil, že jedinou správnou cestou je vést mírová jednání, protože ten konflikt vojensky vyřešit nejde. „Ta fronta se skutečně neposouvá. Jsou to reálná fakta. Já toho víc nemůžu říct,“ zdůraznil Okamura. „Evropa by podle mě měla převzít iniciativu v mírových jednáních, kterou bohužel kvůli neschopné Evropské komisi převzaly Spojené státy. Jediná cesta, jak něčeho dosáhnout, věřte mi, je na maximum iniciovat mírová jednání. I špatný mír je lepší než žádný mír,“ dodal ještě.
Okamura se také nechal slyšet, že on sám by na Ukrajinu nejel, i když prý pozvání dostal, ale ministr zahraničí, kterým je v tuto chvíli Petr Macinka (Motoristé), má v náplni práce, aby jednal se zahraničními partnery. Včetně Ukrajiny.
„Já bych tady řekl, že názor Tomia Okamury nemá skoro žádnou hodnotu, protože se neustále mění. Můžu to dokladovat,“ ozval se v tu chvíli Vystrčil. „Myslím si, že pokud jde skutečně o mír a ne o kapitulaci, tak je třeba Ukrajině zbraně dodávat. Pokud bychom Ukrajině zbraně nedodávali, tak bychom se dočkali kapitulace Ukrajiny a Ruska na hranicích NATO,“ pravil Vystrčil.
Okamura se Vystrčilovi vysmál a připomněl mu, že Rusko už je na hranicích NATO. Hraničí s Pobaltím. „Já nevím, jestli jste si toho všimnul. To je k smíchu, že neznáte zeměpis,“ pousmál se šéf SPD.
A jel dál.
„Vy jste is popletl vládní prohlášení, protože to je české vládní prohlášení. To už není ukrajinské prohlášení, jako to bylo za Fialovy vlády, kdy byla Ukrajina na prvním místě. U té suverenity... my tady hovoříme o zachování suverenity České republiky. Že ta zahraniční politika bude vycházet z principu státní suverenity, tak to mluvíme o tom, že nebudeme servilní k Bruselu jako vy. Právě proto jsme na prvním zasedání vlády odmítli migrační pakt EU, který vy jste neodmítli. My jsme na prvním zasedání vlády odmítli implementaci emisních povolenek ETS 2, protože to zdraží bydlení lidem. Vy jste pro to dokonce dvakrát hlasovali. V tom je to, že my chceme dělat suverénní politiku, a ne tu servilní, když vy jste odhlasovali Bruselu všechno. Už se trochu přecvakněte. Pro nás je Česká republika na prvním místě, ne Ukrajina jako u vás,“ nechtěl se Okamura nechat zastavit.
Tomio Okamura
„Tak já znova přečtu tu první větu vládního prohlášení (Babišovy vlády). Česká republika bude důsledně hájit mezinárodní právo a suverenitu států. Na konci je u s kroužkem,“ jal se Vystrčil okamžitě připomínat slova z textu, který jako koaliční partner pomáhal Okamura spoluutvářet.
Vystrčil se poté vrátil k novoročnímu projevu Tomia Okamury. A znovu nešetřil ostrými slovy.
„Byly tam věci, které nepatří do projevu žádného slušného člověka. Neměl by urážet jiné lidi. Ať už je to Ursula von der Leyen, ať je to prezident Zelenskyj. To se prostě nedělá,“ konstatoval předseda Senátu.
A nezůstal jen u toho. Rozhodl se také ocitovat větu z knihy Tomia Okamury Umění vládnout. „Kupovat ruskou ropu a plyn znamená kromě závislosti také financovat si nebezpečného nepřítele,“ vpálil Okamurovi jeho vlastní slova pronesená v minulosti. Ve svém novoročním projevu přitom Okamura mluvil o tom, že lze jako zdroj energie využívat i levný ruský plyn
„To je zoufalej výkřik. Já vám to okomentuju,“ skočil Okamura do řeči Vystrčilovi.
„Ta moje kniha je 17 let stará. Tak jsem rád, že už jste v ODS tak zoufalí, že vytahujete 17 let starou knihu. Ale tam není napsáno nic špatně. Vy jste si ji asi nepřečetl, vy to asi máte z nějakého časopisu,“ pravil Okamura.
Vystrčil na to konto ukázal knihu na kameru, aby bylo jasné, že necituje z žádného časopisu.
„To ještě není důkaz toho, že jste si ji přečetl,“ odmítl Vystrčilovo gesto Okamura.
Zdůraznil, že v té knize hovoří pouze o tom, že velmoci vždy prosazují na prvním místě své zájmy a Česko se nemůže spolehnout na žádnou z velmocí, což už se v minulosti ukázalo mnohokrát. „Vy děláte servilní politiku vůči Bruselu a doufáte, že za to něco dostanete. A oni nás hází přes palubu,“ rozčiloval se Okamura s tím, že koalice ANO, SPD a Motoristů konečně politiku Fialovy vlády mění.
Zdůraznil, že za svůj novoroční projev sklízí obrovské množství pochvalných reakcí. „Vy byste měli vystrčit hlavu z té své bubliny. Občané nechtějí válku. Oni chtějí mír,“ vypálil Okamura.
Poté se vrátil ke kritice EU.
Předseda SPD se domnívá, že evropské státy spolu mají spolupracovat a mají podporovat vzájemný obchod i výměnu služeb, jen bez diktátu z Bruselu.
Vystrčil oponoval, že pokud EU nebude držet při sobě a nepotáhne za jeden provaz, na mezinárodní scéně oslabí. Zdůraznil, že Fialova vláda si toho byla vědoma a hledala v EU partnery, aby ji posunula, proměnila v některých problematických bodech, a teď je podle Vystrčila na Andreji Babišovi, aby v tom pokračoval.
„Pan předseda se bojí diktátu z Bruselu, ale diktát z Moskvy, který hrozí, mu nevadí,“ kroutil Vystrčil nad Okamurou hlavou.
„Žádný diktát nehrozí,“ ozval se okamžitě Okamura.
Ale Vystrčil pokračoval. „Vy nemůžete kroky EU odmítat, ale vy je musíte měnit, což přesně dělala Fialova vláda.“
Okamura se vrátil k válce na Ukrajině a zdůraznil, že stovky tisíc Ukrajinců už se vyhýbají armádním náborům. „Už sami Ukrajinci nechtějí bojovat,“ rozčiloval se Okamura. Místo zbrojení je z Okamurova pohledu třeba jednat o míru na Ukrajině, ale pokud to chceme prosadit, musí být Evropa silná a bezpečná.
Tady se Vystrčil zasmál a zdůraznil, že Okamura jedná proti tomu, aby Evropa byla silná a sebevědomá. „My jsme měli být ještě odvážnější a Ukrajinu ještě více podporovat,“ zdůraznil Vystrčil. Pokud Okamura prosazuje konec dodávek zbraní na Ukrajinu, tak by to neznamenalo nic menšího než kapitulaci Ukrajiny. To je podle Vystrčila přesně to, co prosazuje Okamura.
Než se debata uzavřela, Okamura ještě jednou zdůraznil, že by rád prosadil obecný zákon o referendu, aby si lidé mohli sami rozhodnout, o čem uznají za vhodné, pokud si k tomu seženou 250 tisíc podpisů.
