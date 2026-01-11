Hejma potupil Pavla: Škoda, mohl si minulost v KSČ „odpracovat“

Ondřej Hejma v poslední době stále otevřeněji kritizuje působení prezidenta republiky Petra Pavla. A to nejen pro jeho hodnotové ukotvení, ale i za ostrost a osobní tón, s jakým vstupuje do politických sporů. To je podle kritiků v rozporu s rolí hlavy státu, která by měla vystupovat nadstranicky a s větším nadhledem.
Napětí kolem hlavy státu se znovu vyhrotilo poté, co předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v uplynulém týdnu prezidentovi navrhl jmenovat poslance Filipa Turka (za Motoristé sobě) ministrem životního prostředí.
Prezident však nominaci odmítl a své stanovisko následně vysvětlil i v písemné podobě.
Právě tento krok se stal terčem ostré kritiky od zpěváka Hejmy, jenž prezidentův postup označil za dětinský a neodpustil si malé rýpnutí: „ČERNÝ PETR. Generál prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka s tvrdohlavostí malého dítěte. Postavil se proti právoplatně zvolené vládě a po zásluze mu zůstává v ruce karta, která znamená prohru. Škoda, mohl si aspoň něco odpracovat…“
Poznámkou o tom, že si prezident „mohl aspoň něco odpracovat“, naráží na dlouhodobou obhajobu Petra Pavla, že si svou minulost v KSČ „odpracoval“ pozdější službou v české armádě a ve strukturách NATO. Hejma se v dřívějších veřejných vystoupeních netajil tím, že neuznává argument, že si Petr Pavel svou službu režimu odpracoval a že takové tvrzení podle něj neospravedlňuje jeho prezidentskou legitimitu.
Výraznou kritikou nešetřil také po novoročním projevu prezidenta. „Vojna a mír. Absolutní prázdnota prezidentova projevu, byť přednesená důrazným tónem z buzerplacu, byla v ostrém kontrastu s úřednickým raportem premiéra, kde stačilo pár věcných slov a bylo hotovo. Ale tak jak prezident opatrnicky vynechal Ukrajinu, Babiš nezapomněl na mír. Skóre prezident-premiér je tak na začátku utkání rázem 0-1,“ hodnotil Ondřej Hejma.
Dříve se Hejma nevyhnul ani kritice prezidentova vystupování mimo oficiální politickou agendu. Připomněl situaci, kdy si Petr Pavel při jedné z cest nasadil na hlavu pokrývku, která vzbudila pozornost veřejnosti. „Zmijovka. Se mu ta flanelka zdrcla na hlavu,“ nebral si servítky Hejma.
Ondřej Hejma připomínal komunistickou minulost prezidenta Petra Pavla opakovaně, a to i při příležitosti oslav 17. listopadu. V roce 2023 se k ní vrátil ve své zdravici pro Deník TO, kde svůj pohled formuloval mimořádně ostře. „Jeden příběh, který nad tím vším září a vznáší se, a to je příběh našeho prezidenta soudruha generála Petra Pavla. V jeho životě já vidím skutečný odkaz 17. listopadu,“ uvedl Hejma.
Jeho výhrady vůči Petru Pavlovi tak zaznívaly dlouhodobě a nebyly reakcí až na výkon prezidentské funkce, ale objevovaly se už v období, kdy se rozhodovalo o jeho zvolení.
Ondřej Hejma se vůči Petru Pavlovi vymezoval už v době prezidentské kampaně v roce 2022, tedy ještě předtím, než byl uveden do funkce hlavy státu. Kriticky tehdy hodnotil nejen celkovou úroveň kandidátů, ale i samotný význam prezidentského úřadu, který podle něj v té době procházel výrazným znehodnocením. „Vypadá to hrozně. Letos jde podle mě o totální degradaci funkce českého prezidenta, proto je ta nabídka taková, jaká je. Nebudu dělat negativní hitparádu, ale například Nerudová s Pavlem mi nepřijdou jako seriózní kandidáti. To jsou umělá stvoření, a Babiše bohužel volit nemůžu kvůli tomu, jak jeho vláda řešila covidovou pandemii,“ řekl Hejma ještě před zvolením Pavla do prezidentské funkce.
Hejma se přitom netají ani svými politickými sympatiemi. Opakovaně uváděl, že je příznivcem Václava Klause staršího a Donalda Trumpa. V roce 2018 navíc obdržel státní vyznamenání od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana.
