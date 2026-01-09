FNUSA: Prof. Jan Martínek opět mezi 50 nejlepšími lékaři Česka

10.01.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Do žebříčku padesáti nejlepších lékařů Česka, který každý rok zveřejňuje magazín Forbes, se i letos probojoval zástupce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Titulem se může pochlubit primář Gastroenterologického a hepatologického oddělení prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF.: „Je pro mě ctí, že jsem v daném žebříčku již počtvrté za sebou, přičemž jakožto nový „Brňák“ podruhé.“

FNUSA: Prof. Jan Martínek opět mezi 50 nejlepšími lékaři Česka
Foto: FNUSA
Popisek: FNUSA

Rok 2025 přinesl profesoru Martínkovi i jeho týmu zásadní výzvu – budování nového gastroenterologického a hepatologického pracoviště, které ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně vzniklo teprve na podzim roku 2024. „Během loňského roku se nám podařilo výrazně navýšit počet výkonů a zavést nové metody, z nichž některé provádíme jako jediní nejen na Moravě, ale i v celé České republice,“ komentuje oceněný lékař.

Mezi klíčové novinky patří například spuštění programu bariatrické endoskopie, která pacientům nabízí možnost zmenšení žaludku pomocí endoskopie – tedy výrazně méně invazivní alternativu k chirurgické léčbě.

Pracoviště dále rozšířilo spektrum výkonů o odstraňování časných zhoubných nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva či o endoskopické drenáže prováděné skrze žaludek. „Zavedli jsme také nové diagnostické metody, například manometrii jícnu nebo měření spasmu svěračů. Takové vyšetřené je v tuzemských nemocnicích prozatím ojedinělé,“ doplňuje prof. Martínek.

S kolegy na Gastroenterologickém a hepatologickém oddělení FNUSA provedli rovněž několik specializovaných zákroků na pyloru u pacientů trpících gastroparézou (G-POEM) či endoskopickou myotomii u pacientů s achalázií.

Pracoviště se zároveň aktivně zapojuje do využívání umělé inteligence, kterou nabízí pacientům při kolonoskopických vyšetřeních. „Hlavní přínos AI při kolonoskopii spočívá v její schopnosti rozpoznat i velmi drobné polypy v tlustém střevě, které může lidské oko lékaře přehlédnout. Tyto polypy přitom mohou být předstupněm rakoviny,“ vysvětluje prof. Martínek. Díky umělé inteligenci se tak zvyšuje přesnost vyšetření i šance na včasný záchyt onemocnění.

Do roku 2026 si prof. Martínek se svým týmem klade za cíl dále rozšířit nabídku endoskopických operací. Jednou z možností je endoskopická léčba refluxu, která dosud není v České republice dostupná. „Naším cílem je vybudovat kliniku, která se zařadí mezi přední gastroenterologická a hepatologická pracoviště minimálně z evropského pohledu. Chceme poskytovat špičkovou péči, být aktivní ve výzkumu i výuce a nové metody nejen přebírat, ale také je sami vyvíjet a testovat. Osobně považuji za zásadní také předávání zkušeností mladším kolegům,“ uzavírá prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF.

Psali jsme:

Zastřelená aktivistka v USA: Vzpomínky na George Floyda
Jiří Halík: Demokracie made in USA
Havlíček vysvětloval muniční iniciativu: Je to záležitost mnoha dalších zemí
Nástupce po Zelenském? Kyjevem se nese jedno jméno

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , FNUSA

Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Paní senátorko

... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

FNUSA: Prof. Jan Martínek opět mezi 50 nejlepšími lékaři Česka

11:14 FNUSA: Prof. Jan Martínek opět mezi 50 nejlepšími lékaři Česka

Do žebříčku padesáti nejlepších lékařů Česka, který každý rok zveřejňuje magazín Forbes, se i letos …