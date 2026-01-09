FNUSA: Prof. Jan Martínek opět mezi 50 nejlepšími lékaři Česka

Rok 2025 přinesl profesoru Martínkovi i jeho týmu zásadní výzvu – budování nového gastroenterologického a hepatologického pracoviště, které ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně vzniklo teprve na podzim roku 2024. „Během loňského roku se nám podařilo výrazně navýšit počet výkonů a zavést nové metody, z nichž některé provádíme jako jediní nejen na Moravě, ale i v celé České republice,“ komentuje oceněný lékař.
Mezi klíčové novinky patří například spuštění programu bariatrické endoskopie, která pacientům nabízí možnost zmenšení žaludku pomocí endoskopie – tedy výrazně méně invazivní alternativu k chirurgické léčbě.
Pracoviště dále rozšířilo spektrum výkonů o odstraňování časných zhoubných nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva či o endoskopické drenáže prováděné skrze žaludek. „Zavedli jsme také nové diagnostické metody, například manometrii jícnu nebo měření spasmu svěračů. Takové vyšetřené je v tuzemských nemocnicích prozatím ojedinělé,“ doplňuje prof. Martínek.
S kolegy na Gastroenterologickém a hepatologickém oddělení FNUSA provedli rovněž několik specializovaných zákroků na pyloru u pacientů trpících gastroparézou (G-POEM) či endoskopickou myotomii u pacientů s achalázií.
Pracoviště se zároveň aktivně zapojuje do využívání umělé inteligence, kterou nabízí pacientům při kolonoskopických vyšetřeních. „Hlavní přínos AI při kolonoskopii spočívá v její schopnosti rozpoznat i velmi drobné polypy v tlustém střevě, které může lidské oko lékaře přehlédnout. Tyto polypy přitom mohou být předstupněm rakoviny,“ vysvětluje prof. Martínek. Díky umělé inteligenci se tak zvyšuje přesnost vyšetření i šance na včasný záchyt onemocnění.
Do roku 2026 si prof. Martínek se svým týmem klade za cíl dále rozšířit nabídku endoskopických operací. Jednou z možností je endoskopická léčba refluxu, která dosud není v České republice dostupná. „Naším cílem je vybudovat kliniku, která se zařadí mezi přední gastroenterologická a hepatologická pracoviště minimálně z evropského pohledu. Chceme poskytovat špičkovou péči, být aktivní ve výzkumu i výuce a nové metody nejen přebírat, ale také je sami vyvíjet a testovat. Osobně považuji za zásadní také předávání zkušeností mladším kolegům,“ uzavírá prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF.
