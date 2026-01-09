Správa železnic: Hákovnice v Roudnici zmizí, Správa železnic má nové řešení

Hákovnice byly součástí projektové dokumentace k rekonstrukci Špindlerova mostu a požadavkem investora, kterým je Ústecký kraj. Správa železnic během stavby navrhovala postupně dvě alternativní varianty vedoucí k jejich nahrazení.
Etapa rekonstrukce mostu nad tratí, při které je nutné vypnout napětí v troleji, měla původně skončit v polovině prosince loňského roku, termín se ale podle sdělení investora posouvá přibližně do dubna letošního roku.
Nové řešení spočívá v rozsáhlejších úpravách celé soustavy trolejového vedení s využitím speciálních teflonových tyčí. Technologie zachová bezpečnost dělníků na stavbě i chodců, kteří Špindlerův most během rekonstrukce stále využívají. Na zavedení úpravy je Správa železnic technicky připravená, na úterý a středu příštího týdne jsou už také naplánované výluky pro instalaci.
K zastavení provozu hlavní trati mezi Prahou a Děčínem docházelo v situaci, kdy strojvedoucí vlaku nerespektoval návěst Stáhni sběrač. Pantograf v tom případě strhla zmiňovaná hákovnice. Šlo o krajní řešení: kdyby hákovnice nezasáhla, mohli by lidé na mostě utrpět úraz elektrickým proudem. K použití hákovnice došlo po dobu napěťové výluky v Roudnici nad Labem celkem osmnáctkrát, naposledy tuto středu. Celkem místem projelo přibližně 52 tisíc vlaků.
Správa železnic v uplynulých měsících zavedla řadu opatření nad rámec běžných předpisů, směřují mimo jiné k maximální informovanosti strojvedoucích. Na povinnost stáhnout sběrač jsou upozorňováni s velkým předstihem, poté znovu telefonicky dispečerem, když se k Roudnici blíží. Od poloviny listopadu je povinnost dále zvýrazněná unikátními návěstidly se zábleskovými světly, která zajišťují vysokou viditelnost za tmy nebo v mlze. Současně je v místě významně snížena rychlost na 50 km/h, aby měl strojvedoucí více času na reakci.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.