„Je přeturkováno.“ Kalousek poslal z obrazovky ČT radu Turkovi

V první hodině druhých lednových Otázek řídil Václav Moravec ve studiu ČT diskusi ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), bývalých ministrů Zbyňka Stanjury (ODS) a Miroslava Kalouska a předsedy rozpočtového výboru Vladimíra Pikory (Motoristé).
„Já i někteří kolegové jsme poměrně v silných rozpacích nad tím, co vedlo ke změně názoru, poměrně autoritativnímu, že najednou ta muniční iniciativa má pokračovat. A chceme slyšet vysvětlení,“ zdůraznil před kamerami České televize Tomáš Doležal.
Zdůraznil, že hnutí ANO i SPD před volbami tvrdily, že muniční iniciativa bude zrušena bez náhrady. A nyní to vypadá, že vůbec zrušena nebude, snad kromě nějaké změny ve financích. To je poměrně závažné sdělení. I my jsme tuto záležitost komunikovali našim voličům. Ti se samozřejmě ptají. Mají hlad po informacích, co bylo tím závažným důvodem této změny,“ pokračoval Tomáš Doležal.
Alena Schillerová prozradila, že je překvapena tím, že až polovina poslanců SPD se na koalici zlobí. „Premiér Andrej Babiš přijde na klub SPD,“ zdůraznila Schillerová. Jedním dechem však dodala, že koaliční lídři debatovali o muniční iniciativě ještě před tím, než Andrej Babiš do Paříže odjel, takže koaliční partneři byli informováni o tom, jak se Babiš v Paříži vyjádří.
Schillerová odmítla, že by v záležitosti muniční iniciativy hnutí ANO obrátilo o 180 stupňů. Zdůrazňovala, že v opozici hnutí ANO nemělo dostatek informací. „Není to otočka, ale konečně máme informace. Nebudeme vydávat ani korunu z českého rozpočtu, ale nebudeme tu iniciativu ani brzdit, protože ona poměrně má význam pro české firmy,“ uvedla Schillerová.
„Je to otočka správným směrem,“ glosoval počínání koalice ANO, Motoristů a SPD Zbyněk Stanjura s dovětkem, že vládní stoosmičková většina je natolik významná, že i kdyby třeba tři poslanci hlasovali proti vládě, resp. nevyjádřili by vládě důvěru, pro koalici jako celek to nebude problém. „Ta vláda má jasnou většinu,“ konstatoval Stanjura s tím, že k vyjádření důvěry stačí kabinetu Andreje Babiše získat důvěru většiny přítomných poslanců.
Jedním dechem dodal, že Česko pomáhá napadené zemi a je logické, proč do veřejného prostoru nevypouští úplně všechny informace. „Navíc to má i pozitivní ekonomické dopady, ale to nebyl ten hlavní důvod. Hlavní důvod byl to, že jsme byli přesvědčeni, že je správné pomoct napadené zemi,“ zdůraznil Stanjura.
Moravec se na to konto jal připomínat i slova ministra zahraničí Petra Macinky, který konstatoval, že Ukrajina na cestě k uzavření míru udělala už celou řadu ústupků a teď je čas na ústupky na ruské straně. Macinka se také nechal slyšet, že většina lidí v Česku dobře ví, že v této válce je agresorem Rusko. Podle Macinky to ví většina lidí kromě „pár naprostých pošuků“.
Tady se Doležal ohradil, že se mu výraz pošukové nelíbí, a konstatoval, že ministr Macinka „příliš straní jednomu účastníkovi konfliktu“.
Pikora před kamerami prohlásil, že se rebelující poslanci SPD nepochybně zklidní.
„Je to tedy bouře ve sklenici vody?“ ptal se Moravec.
„To jste zvolil správně. Myslím, že někteří se potřebovali zviditelnit. Už dlouho nebyli vidět,“ nechal se slyšet Pikora.
Konstatoval také, že sám by slovo pošukové nepoužil.
V obecné rovině konstatoval, že válka na Ukrajině vůbec nepatří do programového prohlášení vlády. „Kdyby to tam patřilo, tak to tam bude. Takže otázka to je zbytečná,“ poznamenal Pikora s tím, že ve vládním prohlášení je to, co tam má být, a hotovo.
Miroslav Kalousek v narážce na již bývalého vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna, který o občanech hájících ruský pohled na agresi na Ukrajině hovořil jako o „sviních“, dodal: „Myslím, že někteří strategičtí koordinátoři používali horší termíny.“
Vyjádření Petra Macinky pronesené přímo v Kyjevě Kalousek ocenil. „To prohlášení bylo jednoznačné. Důležité je, aby jim to vydrželo,“ zdůraznil Kalousek.
Zbyněk Stanjura mlčky přikyvoval.
Foltýn již zmíněnou funkci nezastává. A Andrej Babiš nepovažoval za důležité ji znovu obsazovat.
Moderátor Moravec poté diskusní výhybku přehodil k debatě o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Turek oznámil, že se bude u soudu domáhat omluvy od prezidenta republiky, protože se mu ani trochu nelíbilo, jak se o něm prezident vyjadřoval ve veřejně známém dopise.
Alena Schillerová k tématu poznamenala, že veřejně známá osoba musí snést větší formu kritiky než běžný občan, takže si sama není jistá, jak velkou šanci by měl Turek, že se žalobou uspěje. „My to zítra probereme na koaliční radě a teprve uvidíme, jestli vůbec ta žaloba bude,“ prohlásila Schillerová.
„To se musíte zeptat Filipa, jak to přesně bude, jak to probere s advokáty,“ ozval se Pikora s dovětkem, že on osobně by teď k soudu nešel. „Pokud po prezidentovi něco chceme, tak by ještě mohl dostat nějaký čas. Ale pokud se ukáže, že to prezident bude dál ignorovat, tak na hrubý pytel hrubá záplata,“ pravil Pikora.
Stanjuru to rozesmálo. „Jen ať pan Turek tu žalobu podá a uvidíme, jak to dopadne. Podstatný je obsah toho prezidentova dopisu. Je tam nějaká lež? Já tam žádnou lež nevidím. A to, že se někoho dotýká pravda, no tak ať se ho dotýká. Mě se zase dotýká, že někdo stojí před bombardovaným domem v Kyjevě a řekne, že jedním z důvodů, proč Rusko zahájilo válku, je politika NATO, no tak zapomíná na to, že součástí této politiky je i Česká republika.“
Schillerová uvedla, že si členové koalice vše vyříkají na pondělní koaliční radě.
„Určitě si tam všechno vyříkáme, teď nemá smysl si to tady říkat,“ ozvala se.
„Čistě systémově, že není obsazeno Ministerstvo životního prostředí, to je záležitostí prezidenta, protože pan premiér svůj úkol splnil,“ ozval se Kalousek. Kdyby mohl poslanci Turkovi poradit, tak ať si dá chvíli mediální klid, protože je přeturkováno. „Myslím si, že veřejnost už to unavuje. A pan poslanec svým každým druhým vyjádřením škodí nejen sobě,“ poznamenal Kalousek. „Já kdybych mohl poradit Filipu Turkovi, jako že nemůžu, tak bych mu doporučil mediální klid, protože je přeturkováno,“ pravil Miroslav Kalousek.
„Je to přesně tak, jak řekl Miroslav Kalousek. Je to na prezidentovi republiky,“ ozval Pikora.
Moravec poté přehodil diskusní výhybku k rozpočtům na roky 2025 a 2026. Připomínal slova nové ministryně financí, že „Stanjurovo letadlo narazilo“.
Stanjura to okamžitě odmítl. „Ten příměr je pitomý,“ pravil Stanjura. A hned pokračoval. „Pyramidové hry jsou trestné. Nic takového se nestalo,“ ohradil se Stanjura. A jedním dechem dodal, že evropské dotace se započítávají běžně. A v klíčových položkách byl ten odhad na rok 2025 mimořádně přesný,“ pochválil se Stanjura. A zdůraznil, že totéž platí u příjmů u DPH. „Díky dobré ekonomické kondici HDP rostlo víc, než se prognózovalo,“ nechal se také slyšet exministr financí.
Schillerová zdůraznila, že si za výrokem o Stanjurově letadle stojí. Trvala také na tom, že její rozpočty seděly mnohem lépe. „Vaše čísla prostě nesedí. Proto letadlo,“ zdůraznila směrem ke Stanjurovi.
Kalousek konstatoval, že kupříkladu pravidla rozpočtové odpovědnosti Stanjura neporušil, ale prý dělal kroky, které považoval za nepřijatelné. Na povodňové škody např. vyčlenil peníze, které pak použil jiným způsobem.
„Ale letadlo je něco, co se zhroutí a zkrachuje. Tady to letadlo přistálo. Jen ten pilot dělal věci, které prostě dělat nemá. … Ale klíčové je, jestli konečně dokážeme rozpočtové deficity reálně snižovat, a ne si na to jenom hrát,“ pravil Miroslav Kalousek.
Tady se přihlásil o slovo Vladimír Pikora a konstatoval, že s rozpočty Zbyňka Stanjury udělal chybu i prezident republiky Petr Pavel, který neposlechl radu svého poradce ekonoma Davida Marka a Stanjurův rozpočet podepsal a uvěřil premiérovi Petru Fialovi, že to nakonec dopadne rozpočtově dobře. „A ono se ukázalo, že to nedopadlo,“ zdůraznil Pikora.
Větší problém je podle poslance Pikory jinde. V ekonomických problémech zdravotních pojišťoven, které jsou podle předsedy rozpočtového výboru opravdu nemalé. „Tohleto je podle mě ten průšvih,“ bil na poplach Pikora.
Když znovu dostal prostor Zbyněk Stanjura, upozorňoval, že Fialova vláda připravila spoustu projektů, které budou spolufinancovány z EU. „Já bych za to ty lidi, kteří ty projekty připravovali, pochválil. My jsme na špici,“ zdůrazňoval Stanjura k evropským dotacím pro Česko.
Kalousek znovu zopakoval, že se na vládu Petra Fialy zlobil, „protože tam (v rozpočtu) byly vědomě napsány nepravdivé položky“. A to je něco, co by se v žádném případě dít nemělo.
Schillerová pokračovala ve slovní palbě do Stanjury. „Ten rozpočet, který jste připravil, vůbec neodpovídá pravdě. Já už mám ta přesná čísla,“ vmetla šéfka státní kasy svému předchůdci.
Trvala na tom, že Zbyněk Stanjura nedal do rozpočtu peníze, které tam dát měl.
„Já mám za sebou to první diskusní kolečko a já jsem byla zdrcena z toho, co mi říkali někteří ti ředitelé odborů, aniž bych je jmenovala, protože oni mi říkali, ‚a nechcete to udělat takto, to by se dalo udělat takhle a takhle‘. A já jsem říkala, ‚takhle to nebude, takhle to nechci‘,“ zdůrazňovala.
Prostor dostal i Vladimír Pikora.
„Co já vím, tak naši motorističtí ministři škrtli přes pět procent. Už se blíží k deseti. Bohužel na jiných resortech, třeba na Ministerstvu dopravy, podobnou snahu nevidím, ale to je problém SPD,“ vymezil se proti svému koaličnímu partnerovi Pikora.
Naproti tomu Schillerovou vychválil. „Ona opravdu vede ta jednání a hodně se snaží najít ty úspory,“ konstatoval Pikora.
Schillerová upozornila, že i na resortu dopravy se snaží. „Abych byla jako ministryně financí spravedlivá, a jako ministryně se snažím být spravedlivá, tak i na Ministerstvu dopravy se snaží,“ zdůraznila členka vlády Andreje Babiše.
Když to poslouchal Miroslav Kalousek, konstatoval, že mu je smutno, protože zákon o rozpočtové odpovědnosti byl schválen před více než dvěma lety, takže vlády, všechny vlády, dobře věděly, co je čeká, a přece to, co si vláda sama uložila, posléze bez uzardění porušuje. „A pokud se to stane, tak kdo bude potom rozhodovat o tom, který zákon další může být porušován,“ kroutil hlavou Kalousek.
Neukazujte na mě prstem, obořil se Stanjura na Schillerovou
„Jak my můžeme něco šetřit, když se Alena Schillerová stala ministryní 15. prosince. Jak jsme mohli něco ušetřit. Počkejte si na rozpočet na rok 2027,“ zlobil se Pikora.
„Já jsem z vás v šoku. My na Moravě říkáme ‚drzé čelo hanby nemaje‘. Já jsem v šoku z toho, co vy předvádíte,“ rozjela se Schillerová. Stále trvala na tom, že rozpočty vlády Petra Fialy byly děravé. A děravé byly i navzdory tomu, že Fialova vláda zvyšovala daně.
Stanjura okamžitě vyrazil do útoku. „Neukazujte na mě prstem,“ rozčílil se před kamerou Stanjura.
„Já jsem neukazovala na vás. Já jsem ukazovala prstem nahoru, jako že jste zvyšovali daně,“ vmetla zpátky Schillerová Stanjurovi. A posléze dodala, že v roce 2026 nová koalice prosadí takové zákony, které pomohou bojovat s šedou ekonomikou, ale kromě toho budou i v souladu s hospodářskou strategií Karla Havlíčka, aby česká ekonomika opravdu posílila.
Kromě toho podle ní vláda pomůže všem, když sníží ceny elektřiny. „Nedá se to udělat jinak než plošně, jinak byste tady vytvářeli sociální inženýrství,“ obořila se Schillerová po chvíli na Stanjuru.
A Moravec debatu trvající takřka 100 minut ukončil.
