SFŽP: Ohlédnutí za OPŽP a další úspěšné projekty

10.01.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V prvním vydání v tomto roce přinášíme hned několik zajímavých příkladů úspěšných projektů.

SFŽP: Ohlédnutí za OPŽP a další úspěšné projekty
Foto: Státní fond životního prostředí
Popisek: Státní fond životního prostředí

Pokud jste si na Vánoce a svátky zavdali cukroví, vánoček a mnoho jiného sladkého, může vás snad na duši pohladit, že cukrovar v Dobrovici zpracovává cukrovou řepu a vyrábí cukr energeticky šetrnější cestou.

U zemědělství zůstaneme i v dalším článku, rozeběhla se totiž výzva na agrofotovoltaiku, což si lze představit jako spojení pěstování plodin a výroby elektřiny na jednom místě. Půda je tak využívána hned dvěma způsoby. Agrofotovoltaika je vhodná například pro pěstování košťálové zeleniny, takže je možné, že příště ochutnáte zelí či kapustu, které vyrostly na poli se solárními panely. Chuť bude stejná, ale vy budete vědět, že se zároveň vyrobila bezemisní energie.

Slunce se využívá i při zpracování biologického produktu lidské činnosti. V Litovli využívají solární sušení kalů z čistírny odpadních vod, což šetří energii a umožňuje lépe nakládat s kaly, které jsou díky sušení lehčí a vhodnější pro přepravu a další zpracování. I o tom se zmiňujeme v jednom z našich textů. Za okny panuje mráz, tak se alespoň teoreticky můžete ohřát u článku, který popisuje přechod teplárny z uhlí na jiné zdroje energie.

Možná se již brzy svezete vlakem, který potáhne nová, moderní lokomotiva. Z dotační výzvy totiž provozovatelé pořídí nové elektrické lokomotivy a zrychlí se další elektrifikace železničních tratí.

Psali jsme:

SFŽP: Ukončování financování z prostředků SFŽP v roce 2025
SFŽP: Ministerstvo životního prostředí posiluje ochranu krasových oblastí
SFŽP: O hrdinech zelené energie i spravedlivé transformaci
SFŽP: Obce mohou opět žádat o dotace na domovní čistírny odpadních vod

