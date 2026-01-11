202 miliard k 1. 1. 2025. Podle Hrnčíře praskly Stanjurovy kejkle

Pane inženýre, pojďme na staronovou zprávu. Prezident Petr Pavel opět odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka. Co se bude odehrávat v tomto směru dál, podle vašeho názoru?
Očekávám mohutné protesty a demonstrace spolku Milion chvilek, který se v minulém volebním období velmi ostře vymezil proti průtahům při jmenování pana Lipavského ministrem zahraničí se slovy, že pan prezident Zeman překračuje ústavu a nemá pravomoc zamítat navržené ministry.
To je samozřejmě ironie, žádné demonstrace neočekávám, neboť tento spolek má slovo demokracie bohužel jen v názvu svých rádoby kampaní s názvem Milion chvilek pro demokracii. Letos naopak podporují rozhodnutí prezidenta Petra Pavla, ač se Ústava ČR nezměnila a situace je tedy stejná. Krásná ukázka pokrytectví a dvojího metru. Co se týče zákonné úpravy, tak ta hovoří poměrně jasně, prezident jmenuje ministry na návrh předsedy vlády, nebrání-li mu v tom samotná Ústava, tedy až na velmi vážné výjimky, jako je například podezření ze špionáže. Prezident tedy pana Filipa Turka jmenovat musí, bez ohledu na svá osobní přání či preference.
Další kroky tak záleží víceméně na rozhodnutí Motoristů trvat na jimi navrženém kandidátovi na ministra a na perzistenci pana premiéra, případně na zvážení podání kompetenční žaloby.
Ozývají se hlasy, že právě prezident s jeho minulostí nemá žádné právo, jak říkají, „kádrovat“ druhé. Souhlasíte s nimi?
Je vskutku zvláštní, když člověk, který sám sebe omlouvá „mladickou nerozvážností“ a rád se nechává uchlácholit větou, že si své „hříchy z mládí“ již odpracoval, odmítá jmenovat do funkce osobu z důvodu její vlastní mladické nerozvážnosti, aniž by vůbec uvažoval, jestli si i tato osoba své hříchy z mládí náhodou již neodpracovala. Pro toto existuje jedno hezké slovo. Chucpe.
Podívejme se i na schodek státního rozpočtu, o kterém jste mluvil na CNN Prima News. Okomentujte to, prosím, i pro naše čtenáře.
Pokusím se být stručný. Reálný schodek státního rozpočtu za rok 2025 přesáhl 290 miliard, o celkem 50 miliard tak přesáhl předpokládaný a schválený schodek 240 miliard korun. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura přitom ještě v listopadu tvrdil, že tento schodek dodržen bude. Nyní se hájí tím, že ještě nedorazily peníze z evropských fondů ve výši 41 miliard, které byly podle něj pozdrženy. Realitou ale je, že tyto platby chodí průběžně po celý rok a stejně tak přicházely i v roce 2025.
Skutečnou příčinou, na kterou jsme ale spolu s Národní rozpočtovou radou upozorňovali již při samotném schvalování návrhu rozpočtu na rok 2025, byl fakt, že rozpočet, tak jak byl sestaven, byl nereálný a nezákonný. Byly v něm nadhodnoceny příjmy, podhodnoceny výdaje, přičemž některé položky chyběly úplně. Například, a na toto riziko jsme poukazovali již při předložení návrhu rozpočtu v roce 2024, byly neuvěřitelně podhodnoceny výdaje na podporu obnovitelných zdrojů energie, konkrétně o 17 miliard korun, dále výdaje na platy nepedagogických pracovníků, které reálně ukrojily z rozpočtu o více než 9 miliard víc, a také výdaje na sociální dávky, které byly vyšší o téměř 7 miliard. Naopak příjmy byly nadhodnocené, což jsme samozřejmě také rozporovali. Nejvíce je to vidět na příjmech z emisních povolenek, kde se vybralo o 16,3 miliardy méně. Faktem dále je, že pan ministr Stanjura byl zvyklý skutečnou výši rozpočtového schodku zastírat tím, že některé faktury proplácel až v dalším roce. Například k 1. 1. 2025 byly tzv. nespotřebované nároky ve výši astronomických 202 miliard! S výměnou vlády se na tyto, jak já říkám, kejkle, samozřejmě přišlo, a skutečnou výši schodku pak již nešlo ničím zamaskovat.
Na svém facebookovém profilu jste sdílel petici „Stojíme za Tomiem Okamurou“. Co celkově tedy říci na vyhrocenou situaci kolem Okamury kvůli jeho novoročnímu projevu?
Zde se přesně ukazuje fakt, na který poukazujeme již dlouho. Tedy že naprostá většina tzv. mainstreamových médií není nestranná, ale bez dalšího přejímá myšlenky a teze současné opozice. Tuto, jak vy říkáte, vyhrocenou situaci, ve skutečnosti rozpoutala opozice, za mohutné podpory právě těchto médií. Jistě si všimnete, že nikde nebyla rozporována samotná slova Tomia Okamury, ale celá opozice houfně vykřikovala něco o šíření nenávisti atd. Tedy mantru, kterou používá, když nemá žádný jiný argument. A důvod? Tomio Okamura řekl ve svém projevu pravdu. Řekl, že na Ukrajině dochází ke korupci a k rozkrádání veřejných peněz, což dochází. Řekl, že nová vláda nehodlá pokračovat v sebezničující politice Petra Fialy, který na úkor vlastních lidí financoval zlaté toalety ukrajinských korupčníků. Což nehodlá. Řekl, že pro novou vládu je Česká republika a český občan na prvním místě, což je. Proto nás také lidé volili! Tomio Okamura zkrátka uhodil hřebíček na hlavičku.
Krásně se tak ukázalo, pro které politiky i média je přednější pokračování bezhlavé podpory Ukrajiny i na úkor ožebračení vlastních občanů. A já myslím, že je velmi namístě otázka, PROČ tomu tak je? Proč někteří politici tak vehementně trvají na další a další finanční podpoře Ukrajině, i když vědí, jak šílená je tam korupce a rozkrádání veřejných peněz. CO z toho mají? Tímto směrem by měla být zaměřena pozornost médií. Ale z nějakého důvodu není. Když se vrátím k vaší otázce, tak Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny a třetí nejvyšší ústavní činitel, řekl ve svém projevu jen pravdu, což obyčejní lidé, i přes otřesnou mediální antikampaň, vnímají a oceňují. A mimochodem, vámi zmíněnou petici na podporu Tomia Okamury podepsalo za čtyři dny již 25 tisíc občanů.
Tomio Okamura
Vyjádřil jste se i k ukončení činnosti tzv. Stratkomu, vládního projektu. Jak byste Stratkom zpětně hodnotil?
Činnost ukončila drahá a naprosto zbytečná organizace, která legitimizovala vulgární urážení části občanů, z jejichž daní byla nadto placena. Tomu se říká vrchol drzosti. Stratkom měl za úkol „prohlubovat důvěru mezi vládou a občany“, ve skutečnosti však kopal příkopy, rozděloval společnost a do politické kultury vnášel vulgarismy, dehonestování a nálepkování. Přičemž, když se skutečně vyskytl vládní problém a občané po právu očekávali reakci a vysvětlení, tak celý Stratkom selhal na celé čáře. Což se ukázalo mimo jiné i v případě tzv. BitcoinGate. Tedy, jak už jsem řekl, je dobře, že tento šílený projekt končí. V této podobě neměl nikdy ani začít.
Velkou kritiku z některých míst vyvolalo před časem hromadné promítání filmu Velký vlastenecký výlet pro několik tisíc studentů. Následné diskuse po promítání se pak zúčastnil i prezident Petr Pavel. Proti akci se ohradili například zástupci Trikolory nebo Svobodných. Padla slova například o „zločinném vymývání mozků mladé generaci“. Jak vnímáte zmíněný film, a sdílíte zmíněnou kritiku této akce?
Na sociálních sítích jednu dobu rezonovala reakce hlavní protagonistky, respektive jedné ze tří hlavních postav, která se důrazně ohradila proti tomu, jak její „role“ vyznívá ve filmu. Tvrdila, že svou roli chápala a odehrála zcela jinak, než jak byla následně sestříhána a prezentována. Následně se ukázalo, že minimálně někteří protagonisté byli najati v castingové agentuře. Film Velký vlastenecký výlet tak v žádném případě nemůže být uváděn a brán jako dokument. Z mého pohledu se jedná o hraný film, který odpovídá představám a záměrům jeho režiséra a producenta. Z toho důvodu není možné z něj vyvozovat nějaké obecné závěry nebo tvrdit, že se jedná o dokument, a s tímto jej někomu promítat. To je naprosté zneužití tohoto pojmu i samotných studentů.
Diskuse se vede i kolem neziskovek a jejich případné spolupráce se školami. Jako rodič, vidíte to rád, nebo ne?
Naprosto souzním s názorem doktora Daniela Štacha, dětského psychologa s více než 25letou praxí, který před aktivismem ze strany neziskovek důrazně varuje. Ve svém textu na téma protlačování genderismu do škol upozorňuje, že na půdě školy mohou „operovat“ lidé, kteří nemají žádné psychoterapeutické zkušenosti, dovednosti, kompetence, ani zodpovědnost.
Dovolím si odcitovat část textu, který publikoval pro Epoch Times: „Takový lektor neví vůbec nic o hlubších souvislostech a trápeních na straně žáka. Pokud vám řekne, že to ví, jedná se navíc o ztrátu soudnosti, aroganci a expertský blud. To v lidské řeči znamená, že má problém sám se sebou, a neví o tom. Ani společenské téma, suma informací a VŠ vzdělání nijak neopravňuje k tomu, aby kdokoli na školách zasahoval do intimity dětí, selektivně potvrzoval jejich pocity a vedl je tam na ‚cestě sexuální identity‘.“
V tomto je shrnuto naprosto vše. Lidé bez patřičného vzdělání jsou zváni do škol, aby tam, drsně řečeno, vymývali dětem mozky. Doufal jsem, že takovou dobu již máme dávno za sebou, a jako táta dvou dcer proti tomu budu vždy ze všech sil bojovat.
Když jsme u školství, co české školství potřebuje? Co změnit, co případně zlepšit?
Já rád říkám, že bych se vrátil ke kořenům, tedy k tomu, proč vlastně školy existují. Má to být bezpečné místo, kde děti a studenti získávají vzdělání, znalosti a dovednosti, učí se samy uvažovat a kriticky myslet. Rozhodně nejsem příznivcem inkluze, jakéhokoliv zvýhodňování, naprosto odmítám přístup do škol jakýmkoli politickým neziskovým organizacím a osobám bez příslušného pedagogického vzdělání. Trvám na tom, že je důležité, aby studenti znali historii své vlasti, fokus bych vrátil na klasické předměty. Naprosto odmítám sexualizaci dětí a výuku jakýchkoli ideologií. Naopak vítám, že je na mnohých školách vyučována finanční gramotnost, to je podle mě krok správným směrem.
