Krajča (KSČM): Stojíme po boku socialistické Kuby i Palestiny

11.01.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke komunistické manifestaci v Berlíně.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Krajča

Mohutná komunistická manifestace LLL (Lenin - Liebknecht - Luxemburg) se jako každý rok uskuteční druhý lednový víkend  v Berlíně. Desítky tisíc lidí si v německé metropoli připomenou výročí smrti vůdce ruských bolševiků a Velké říjnové socialistické revoluce Vladimíra Iljiče Lenina a zároveň také výročí zavraždění zakladatelů Komunistické  strany Německa Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové.

Tradiční ohromné komunistické mezinárodní manifestace za mír a socialismus se v berlínských ulicích vždy účastní také mnoho lidí z České republiky. Letošní shromáždění je jeho organizátory, mezi kterými je také Německá komunistická strana  a řada dalších pokrokových organizací, svoláno prohlášením ve kterém se mimo jiné konstatuje:

Demonstrujme proti hrozbě třetí světové války a proti všemu, co dnes  stále více formuje náš každodenní život v rámci přípravy na jadernou katastrofu. Po dvou prohraných válkách se německý militarismus opět zvedá. NATO v čele s USA živí novou agresivitu Německa.

Otevřeně se hovoří o válečných přípravách a obrovské částky peněz se vynakládají na militarizaci a zbrojení. Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A ti, kteří jsou odvedeni do vojenské služby, mají být použiti jako potrava pro děle. Zároveň opět sílí volání po německých jaderných zbraních.

Jsme solidární se všemi utlačovanými národy, zejména s lidem Palestiny. Stojíme po boku socialistické Kuby. Bojujeme proti neúnosným sociálním škrtům a neustále rostoucímu ničení našeho životního prostředí. Boj za světový mír bude ústředním bodem naší demonstrace!

Milan Krajča

  • KSČM
  • S lidmi pro lidi!
