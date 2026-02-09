Rajchl (PRO): Prosím vás, nemohl by ho už někdo hodit do Bohnic?

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na tvrzení Petra Fialy, že vládu drží pohromadě strach ze spravedlnosti a pomstychtivá nenávist

Rajchl (PRO): Prosím vás, nemohl by ho už někdo hodit do Bohnic?
Pane expremiére, přestaňte laskavě lhát. Vedl jste nejhorší vládu v historii naší země, která dostala naši ekonomiku na kolena, připravila naše občany o třetinu jejich celoživotních úspor, zavedla cenzuru srovnatelnou s bolševickými rozměry, a teď tady plácáte něco o strachu ze spravedlnosti a pomstychtivé nenávisti?

Tak za prvé - opakovaně a dávno před volbami jsem jasně deklaroval, že bych vždy za všech okolností hlasoval proti vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. I kdybych dnes seděl v opozici, tak bych pro tohle flagrantní zneužití justice k politickému boji proti současnému premiérovi ruku nikdy nezvedl. Tenhle chucpe hon na čarodějnice bych nepodpořil, ani kdyby mi ji měli zlomit.

A za druhé si prosím vůbec neberte do úst spojení "pomstychtivá nenávist". Neboť jste to byl právě Vy, Vít Rakušan, Jana Černochová a další členové pětikoalice, kteří tady šířili nesmiřitelnou nenávist vůči všem, kteří se odvážili projevit svůj vlastní názor, jenž byl odlišný od Vašeho lepševického pohledu na svět. Vy jste přinesli do naší politiky výrazy dezolát, proruský šváb, svině a nejnověji svoloč. To vy jste říkali, že s námi nebudete mít žádné slitování. To vy jste otevřeli stavidla nenávisti vůči všem, kdo s vámi nesouhlasili.

My k nikomu nechováme nenávist - nám je těch zmanipulovaných lidí, kteří spatřují etalon morálky v bývalém rozvědčíkovi schvalujícím okupaci vlastní země, pouze líto. Pokud totiž někdo přestane používat vlastní hlavu a nechá si do ní vložit zcela zvrácené představy o mravnosti kariérních oportunistů, jimž záleží pouze a jen na sobě samých, tak to není důvod k nenávisti. Je to pouze politováníhodný fakt, nad kterým lze pouze nevěřícně kroutit hlavou.

Kdybychom totiž žili v normální společnosti, tak Piráti nikdy nejsou ve sněmovně, Rakušan by čelil trestnímu stíhání a Vy byste musel do smrti chodit už pouze kanalizačním systémem.

Jako obvykle jste propásl unikátní příležitost mlčet.

I když pro nás je to vlastně možná dobře - čím déle a intenzivněji budete naše lidi těmito výplody obšťastňovat, tím více si budou jisti, že už nikdy nemají volit ODs ani nikoho jiného z té prolhané nenávistné pětikoaliční bandy.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
