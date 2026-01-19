V areálu fakulty má v příštích letech vyrůst moderní Klinika pohybové a sportovní medicíny, která nabídne komplexní péči o pohybový aparát – od prevence a diagnostiky až po rehabilitaci. Projekt má sloužit profesionálním sportovcům i široké veřejnosti a propojit špičkovou medicínu s akademickým zázemím.
Projekt představuje komplexní model pohybové a sportovní medicíny a především systematickou péči o pohybový aparát, duševní zdraví, spánkovou hygienu a další – od prevence přes diagnostiku, operativu, rehabilitaci a následnou ambulantní péči – pro širokou veřejnost, vrcholové sportovce, mládež.
Vybudování Kliniky pohybové a sportovní medicíny ve spojení s FTVS je pro zdravotnický holding logickým krokem. „AKESO vstupuje do sportovní medicíny s jasnou vizí nabídnout komplexní péči o pohybový aparát pod jednou střechou. Nejde přitom jen o profesionální sport. Stejnou úroveň péče chceme poskytovat dětem, mládeži, rekreačním sportovcům i široké veřejnosti. Spolupráce s FTVS UK navíc dává projektu vědecký, vzdělávací a dlouhodobě udržitelný rozměr,“ upřesňuje Sotirios Zavalianis.
Celou spolupráci podpořil i nově nastupující rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.: „Spolupráce s ekonomicky a klinicky silnými partnery je směr, který může být pro akademický sektor přínosem. Umožní nám růst v oblasti výzkumu i vzdělávání a přinese konkrétní přínos studentům a zaměstnancům UK, sportovcům i široké veřejnosti.“
Vedení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vnímá projekt jako zásadní posun pro celý obor. „Vznik nové Kliniky pohybové a sportovní medicíny představuje nový standard péče o pohyb v České republice. Spolupráce Fakulty tělesné výchovy a sportu s klinicky silným partnerem, kterým je zdravotnický holding AKESO, umožní dlouhodobě propojit výuku, výzkum a špičkovou zdravotní péči přímo v prostředí fakulty ve prospěch studentů, sportovců i široké veřejnosti,“ říká děkan FTVS Univerzity Karlovy doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
„Partnerství zdravotnického holdingu AKESO a FTVS UK je model, který může výrazně posunout celý obor. Tělovýchovné lékařství je základním pilířem zdravého pohybu společnosti, přesto v Česku dlouhodobě narážíme nejen na nedostatek kapacit, ale také na absenci systematického přístupu. Právě propojení odborné praxe, akademického zázemí a zdravotnické infrastruktury představuje cestu, jak tuto situaci změnit,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.
Nové pracoviště nabídne nejmodernější diagnostické a terapeutické vybavení a multidisciplinární tým předních odborníků. „Ve vrcholovém sportu rozhodují detaily a kvalita péče často určuje, zda se sportovec vrátí do zátěže bezpečně a v plné kondici. Právě integrovaný přístup, který propojuje diagnostiku, léčbu a rehabilitaci, výrazně zvyšuje šanci na úspěšný návrat ke sportu. To, co dnes funguje u olympioniků, má přitom obrovský přínos i pro mládežnický a rekreační sport,“ uvádí MUDr. Jiří Neumann, šéflékař Českého olympijského týmu.
Klinika pohybové a sportovní medicíny AKESO nabídne komplexní spektrum služeb zdravotní péče, od preventivních prohlídek a zátěžové diagnostiky přes regeneraci až po specializovanou rehabilitaci. Cílem je propojit špičkovou medicínu se sportovní praxí, posílit prevenci zranění a umožnit bezpečný návrat ke sportovní zátěži.
„V Česku chybí systém, který by pacienta provedl celým procesem od prevence přes diagnostiku až po bezpečný návrat k tréninku. Standardem je dnes roztříštěná péče, kterou integrujeme do jednoho funkčního modelu. Základ tvoří multidisciplinární tým lékařů, fyzioterapeutů a dalších specialistů, podpořený moderními technologiemi a prací s daty,“ dodává doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., vrchní ředitel pro zdravotní péči skupiny AKESO.
Klinika pohybové a sportovní medicíny AKESO bude otevřena profesionálním sportovcům, dětem, mládeži, aktivním seniorům i široké veřejnosti a je součástí dlouhodobé strategie rozvoje zdravotnického holdingu AKESO. Moderní Klinika bude vybudována na základech Ústavu preventivního a sportovního lékařství (ÚPSL), který v areálu FTVS UK sídlí a který je tak nejnovější akvizicí zdravotnického holdingu AKESO.
Tradice a odbornost od roku 1993
Ústav preventivního a sportovního lékařství vznikl v roce 1993 na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jedním z jeho zakladatelů byl MUDr. Petr Šrámek, CSc., který se od počátku podílel na formování pracoviště s cílem poskytovat zdravotní péči studentům a zaměstnancům fakulty i široké veřejnosti. Pod jeho vedením se ústav postupně rozvíjel až do své současné podoby a během tří dekád si vybudoval mimořádnou reputaci mezi profesionálními i amatérskými sportovci. Petr Šrámek na klinice dodnes aktivně působí jako odborný garant, vedoucí lékař a školitel.
Propojení medicíny s vědeckým a akademickým zázemím bylo od počátku jedním ze základních pilířů tohoto pracoviště a dlouhodobou vizí jeho dalšího rozvoje. Právě tato koncepce se nyní díky strategické spolupráci se zdravotnickým holdingem AKESO naplňuje v plném rozsahu. V následujících dvou letech má v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vzniknout moderní Klinika pohybové a sportovní medicíny, která nabídne komplexní a systémovou péči o pohybový aparát sportovcům i široké veřejnosti.
