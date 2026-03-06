Doležal (ANO): Modernizace železniční trati Otrokovice–Vizovice

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k investicím v dopravě.

Návštěva u ministra dopravy pana Bednárika byla velmi přínosná a věcná.

Projednali jsme klíčová témata, která jsou zásadní pro další rozvoj dopravy:

  • dálniční přivaděč D49
  • dálniční přivaděč D55
  • modernizace železniční trati Otrokovice–Vizovice i elektrizaci železniční trati Staré Město–Bojkovice

Diskutovali jsme také o fungování aplikace Fairtiq ve veřejné dopravě a otevřeli otázku nesouhlasu s odváděním DPH z veřejné dopravy, které významně zatěžuje rozpočty krajů.

Budu dál aktivně jednat, aby se tyto projekty posouvaly kupředu.

