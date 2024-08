AOPK ČR: Máte doma žábu drápatku? Registrujte ji, je na seznamu invazivních druhů

Majitelé těchto žab je mohou mít nadále v držení, musí ale zamezit jejich dalšímu rozmnožování a registrovat je. Na unijním seznamu je nyní 88 druhů rostlin a živočichů.

Registrace druhu se provádí vyplněním jednoduchého formuláře na webu AOPK ČR. Poté přijde majiteli potvrzení o registraci. Na registrování je čas jeden rok od zařazení drápatky na unijní seznam, čili do začátku srpna příštího roku. Stejným postupem byli v předchozích letech registrováni živočichové jako želva nádherná, mýval severní či burunduk páskovaný. Povinnost registrace druhů z unijního seznamu vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 13j, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb). Pokud by majitelé své drápatky již nechtěli dále mít, je možné je odevzdat do vybraných odběrových míst.

Drápatka vodní je vodní žába původem z Afriky, která se jako terarijní druh a druh využívaný v experimentech v molekulární biologii dostala prakticky do celého světa. Docházelo k jejímu úniku do volné přírody, a to s sebou přinášelo a přináší řadu nebezpečí pro domácí faunu. Drápatka je nevybíravý predátor, dovede se snadno a rychle množit. Navíc může přenášet nebezpečné onemocnění – chytridiomykózu – které je často fatální pro místní populace obojživelníků. V našich podmínkách není její dlouhodobé uchycení ve volné přírodě příliš pravděpodobné, ale jižní Evropa již představuje prostředí, kde by mohla přežívat a šířit se. Více informací o drápatce v kartě druhu.

Společně s drápatkou je od začátku srpna na unijním seznamu také fundul mumiový, ryba původem z atlantského pobřeží Spojených států a Kanady. Její výskyt ve volné přírodě není u nás reálný a nelze ani příliš očekávat její zastoupení v akvarijních chovech.

