Prokšanová (KSČM): Rozdávají si ocenění za zásluhy a lidé přitom mají sotva na nájem

30.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sociální spravedlnosti.

Foto: Se svolením Petry Prokšanové
Popisek: Petra Prokšanová

Kolik lidí ještě musí padnout na dno, než si jako společnost uvědomíme, že tenhle systém stojí na zádech těch, kteří dřou nejvíc – a dostávají nejmíň? Zatímco pár „vyvolených“ si kupuje další vilu nebo jachtu a uděluje si navzájem ocenění za "zásluhy", běžní pracující sotva zaplatí nájem, účty a jídlo a za hodnoty, které tvoří pro celou společnost se dočkají jen přehlížení a pohrdání. Dokud budeme mlčet, nezmění se nic! Potřebujeme solidaritu, spravedlnost a odvahu říct: DOST!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
