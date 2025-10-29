Prokšanová (KSČM): Rozdávají si ocenění za zásluhy a lidé přitom mají sotva na nájem

Kolik lidí ještě musí padnout na dno, než si jako společnost uvědomíme, že tenhle systém stojí na zádech těch, kteří dřou nejvíc – a dostávají nejmíň? Zatímco pár „vyvolených“ si kupuje další vilu nebo jachtu a uděluje si navzájem ocenění za "zásluhy", běžní pracující sotva zaplatí nájem, účty a jídlo a za hodnoty, které tvoří pro celou společnost se dočkají jen přehlížení a pohrdání. Dokud budeme mlčet, nezmění se nic! Potřebujeme solidaritu, spravedlnost a odvahu říct: DOST!
Mgr. Petra Prokšanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV