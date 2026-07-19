Kolovratník (ANO): Náskok USA a Číny nesmaže jedno opatření

19.07.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konkurenceschopnosti Evropy

Kolovratník (ANO): Náskok USA a Číny nesmaže jedno opatření
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Vladimír Dlouhý má pravdu, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Tak černě bych to ale neviděl.

Problém nezačal včera ani jedním rozhodnutím. Dlouhé roky přidáváme regulace, tříštíme vnitřní trh, pomalu povolujeme investice a neumíme dostat dobré nápady z univerzit do firem. Mezitím Spojené státy a Čína investují rychleji, ve větším a s menším strachem z neúspěchu.

První krok je přestat si namlouvat, že jsme pořád světová špička. Nejsme. Pořád ale máme silný průmysl, kvalitní výzkum, kapitál i trh se stovkami milionů lidí.

Teď záleží na tom, co s tím uděláme. Méně překážek pro firmy. Rychlejší výstavba. Více soukromých investic. Lepší propojení výzkumu s praxí. A méně času promarněného debatami, které nikam nevedou.

Náskok USA a Číny už nesmažeme jedním opatřením. Můžeme ho ale začít stahovat. Čím později začneme, tím dražší to bude.

Více se dočtete ZDE.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Dlouhý , ekonomika , Evropa , konkurenceschopnost , ANO , Kolovratník

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konkurenceschopnosti Evropy