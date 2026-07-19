Kolovratník (ANO): Náskok USA a Číny nesmaže jedno opatření

Vladimír Dlouhý má pravdu, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Tak černě bych to ale neviděl.
Problém nezačal včera ani jedním rozhodnutím. Dlouhé roky přidáváme regulace, tříštíme vnitřní trh, pomalu povolujeme investice a neumíme dostat dobré nápady z univerzit do firem. Mezitím Spojené státy a Čína investují rychleji, ve větším a s menším strachem z neúspěchu.
První krok je přestat si namlouvat, že jsme pořád světová špička. Nejsme. Pořád ale máme silný průmysl, kvalitní výzkum, kapitál i trh se stovkami milionů lidí.
Teď záleží na tom, co s tím uděláme. Méně překážek pro firmy. Rychlejší výstavba. Více soukromých investic. Lepší propojení výzkumu s praxí. A méně času promarněného debatami, které nikam nevedou.
Náskok USA a Číny už nesmažeme jedním opatřením. Můžeme ho ale začít stahovat. Čím později začneme, tím dražší to bude.
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Ing. Martin Kolovratník
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