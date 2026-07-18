„Jsme v ři*i.“ Aktivistu rozhodilo, kolik vysokoškoláků volí Babiše

19.07.2026 8:24 | Monitoring
autor: Marian Kučera

Podle průzkumu Agentury STEM by hnutí ANO Andreje Babiše volilo 22 % vysokoškolsky vzdělaných voličů. Informace vzbudila na sociálních sítích mírnou bouři. K té se připojil i exposlanec za KSČM a bývalý člen téže strany Jiří Dolejš. „3/4 vysokoškoláků nevolí vládní strany a podle jejich hlasů by extremisté neprošli do sněmovny. Co už chcete víc?“

„Jsme v ři*i.“ Aktivistu rozhodilo, kolik vysokoškoláků volí Babiše
Foto: FCB Andrej Babiš
Popisek: Andrej Babiš

Čerstvá data z exkluzivního volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News přinášejí velmi zajímavý pohled na politické preference vysokoškolsky vzdělaných obyvatel České republiky. Sběr dat probíhal v červnu, konkrétně od 16. do 21. června, a zúčastnilo se ho celkem 1352 respondentů z řad absolventů vysokých škol. Tento specifický segment voličů ukazuje výrazné odchylky od celonárodních průměrů a naznačuje, jak by vypadalo složení Poslanecké sněmovny, kdyby o něm rozhodovali výhradně lidé s akademickým titulem.

Anketa

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1%
97%
2%
hlasovalo: 8382 lidí
 Podle výsledků tohoto průzkumu by volby sice vyhrálo hnutí ANO, jeho dominance je však v této sociodemografické skupině výrazně slabší než u běžné populace. Hnutí ANO získalo podporu 22,0 % voličů, což by mu v přepočtu na poslanecká křesla vyneslo 58 mandátů. V těsném závěsu za vítězem se umístily dvě vládní strany se zcela shodným výsledkem. Starostové a nezávislí (STAN) i Občanská demokratická strana (ODS) oslovili shodně rovných 20,0 % vysokoškoláků. Oběma subjektům by tak shodně připadlo po 54 mandátech v dvousetčlenné dolní komoře Parlamentu.

Čtvrtou nejsilnější formací mezi akademicky vzdělanými voliči jsou Piráti, které by volilo přesně 10,0 % dotázaných, což odpovídá zisku 23 poslaneckých křesel. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by překročila už jen TOP 09, která zaznamenala podporu 6,0 % a brala by posledních 11 mandátů. Pod touto klíčovou hranicí se ocitla vládní KDU-ČSL s výsledkem 4,0 %. Ostatní politické subjekty zůstaly ještě více pozadu. Shodně po 3,0 % získala uskupení Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Zelení. Dvě procenta hlasů by obdržela strana Motoristé sobě a zbývajících 7,0 % hlasů si mezi sebe rozdělily ostatní menší politické strany a hnutí.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
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Informace sdílel od agentury STEM i bývalý člen KSČM Jiří Dolejš. „Jak by hlasovali vysokoškoláci (červen 2026). ANO i zde vítězí, ale zůstalo by bez spojenců. Neprošli by ani lidovci,“ informoval Dolejš, který odešel z KSČM poté, co se zapojili do projektu Stačilo! před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny.

Ing. Jiří Dolejš

  • KSČM
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„Jak může i mezi vysokoškoláky vítězit ANO? Tahle země nemá budoucnost, jsme v řiti…“ zhodnotil výsledek průzkumu občanský aktivista Jiří Šanda, který se na síti X profiluje jako „člověk, který musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. russko je rakovina…“

 

 

Luboš Matuš si povzdechl nad úrovní vysokoškolsky vzdělaných lidí. „Důkaz, že vysokoškolský diplom, ještě nikdy nikomu na inteligenci nepřidal,“ zkonstatoval.

 

 

Ale Jiří Dolejš se na věc podíval nikoli z perspektivy poloprázdné sklenice, ale z perspektivy té poloplné. „3/4 vysokoškoláků nevolí vládní strany a podle jejich hlasů by extremisté neprošli do sněmovny. Co už chcete víc?“ ptal se Dolejš.

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Dolejš , ODS , piráti , STAN , volby , vzdělání , ANO

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