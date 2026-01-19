AOPK ČR: Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady

20.01.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. To je nová přírodní rezervace Jistebnické mokřady, kterou dnes po pečlivé přípravě vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala se tak devátou přírodní rezervací v chráněné krajinné oblasti Poodří. Území je nadále přístupné a lze je využívat způsoby, které nenaruší a naopak pomohou zachovat zdejší přírodu.

AOPK ČR: Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

„Doposud tu bylo jen na podmáčených plochách popsáno více než tisíc druhů rostlin, živočichů a hub a tento seznam není zdaleka konečný. Cenné území na začátku největší rybniční soustavy jsme právě proto zařadili mezi přírodní rezervace. Taková pestrost je totiž v porovnání s obdobnými místy v Poodří zcela unikátní,“ vysvětluje Ivona Kneblová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Vodní plochy lákají v době hnízdění potápky a různé druhy kachen, za potravou zalétá ledňáček říční hnízdící na blízké řece Odře. Při jarní a podzimní migraci tažných ptáků se na obnažených dnech po výlovech ryb zastavují vzácní bahňáci, jako je vodouš rudonohý a mnoho dalších.

„V lužních lesích převládají staré listnaté stromy. Pod nimi od konce zimy do jara dominuje bílá barva - záplavu sněženek postupně vystřídá hustý koberec květů česneku medvědího. Staré stromy a rozpadající se dřevo jsou domovem vzácných brouků. Zajímavostí je hnízdo orla mořského, do kterého lze nahlédnout z vlaku projíždějícího po hranici rezervace,“ popisuje Ivona Kneblová.  

Rozsáhlé louky kolem rybníků ovlivnila činnost bobrů evropských. Dvě bobří rodiny tu pomohly vytvořit mokřady s výjimečně bohatým zastoupením rostlin a živočichů, včetně vzácných a ohrožených druhů. Žijí tu měkkýši, vodní brouci nebo vážky, ryby, obojživelníci i ptáci. Dvě rozsáhlejší rákosiny jsou domovem nejméně dvou hnízdních párů motáka pochopa, dravce, který je symbolem CHKO Poodří.

Jižní částí území protéká zákruty říčka Bílovka, jejíž tok byl v roce 2013 revitalizován. V květnu tu  rozkvétají extenzivně obhospodařované louky v záplavovém území řeky Odry.

Novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady můžeme vnímat i jako takový malý dárek k letošnímu 35. výročí od vyhlášení CHKO Poodří. To ale není jediné významné výročí – kulatiny letos slaví hned 6 chráněných krajinných oblastí. Na jejich význam pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky, bude proto po celý rok upozorňovat řada akcí. Pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Současnou tvář CHKO Poodří formovala svobodně tekoucí řeka a lidské hospodaření. Harmonická kulturní krajina je mozaikou luk, polí, drobných lesů a remízků, rybníků, tůní, mokřadů a menších vodních toků a náhonů společně lemujících páteřní řeku Odru. Více o Poodří se lze dozvědět na webu ZDE.

Nařízení o vyhlášení přírodní rezervace Jistebnické mokřady ZDE.

Psali jsme:

Zajíčková (ODS): Nový předseda ODS označil školství za prioritu
Budovat evropskou armádu, zní stále hlasitěji. Základem koalice ochotných
Rajchl (PRO): Přestaňte o mně psát lži a já o vás přestanu psát pravdu
„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“

Zdroje:

https://aopk.gov.cz/-/rok-chko-2026-unesco?redirect=%2Fvsechny-aktuality

https://poodri.aopk.gov.cz/

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPY6ISPHXXKOEYU

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , AOPK ČR

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Podle vás je napadení Ukrajiny Ruskem ospravedlnitelné?

Vážně myslíte, že za válku na Ukrajině může rozšiřování NATO? Proč by se nemohlo rozšiřovat? A chápu vás dobře, že tak Rusko bylo v právu Ukrajinu napadnout a snažit se zmocnit jeho území? Ostatně i kdyby byla pravda to, co jste řekl, proč by za rozšiřování NATO měla nést následky právě Ukrajina?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

AOPK ČR: Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady

19:28 AOPK ČR: Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady

Tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. To je nová přírodní rezervace Jis…