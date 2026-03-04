Finanční správa: Přeplatky na daních z příjmů budou vypláceny po 1. dubnu 2026

Všem poplatníkům, kteří sami nebo prostřednictvím daňového poradce podali daňové přiznání do 1. dubna 2026, vrátí správce daně přeplatek nejpozději do 30 dnů po uplynutí základní lhůty pro podání daňového přiznání, konkrétně do 4. května 2026.
U daňových přiznání podaných po 1. dubnu 2026 se lhůta pro vrácení případných přeplatků již stanoví odlišně.
Pokud by někdo podal po 1. dubnu 2026 (tedy po lhůtě) daňové přiznání v listinné (papírové) podobě, začne 30denní lhůta pro vrácení přeplatku běžet ode dne následujícího po podání přiznání.
U daňových přiznání podaných elektronicky po 1. dubnu 2026 se vrácení přeplatku odvíjí od prodloužené lhůty pro jejich podání, která uplyne 4. května 2026. Přeplatek pak bude vrácen do 30 dnů po uplynutí této lhůty, tedy do 3. června 2026. I zde platí, že bude-li elektronické daňové přiznání podáno až po 4. květnu 2026, začne 30denní lhůta pro vrácení přeplatku běžet ode dne následujícího po podání přiznání.
Obdobná pravidla platí pro daňová přiznání, která podá po 1. dubnu 2026 daňový poradce nebo poplatník s povinným auditem účetní závěrky. Pro ty totiž platí šestiměsíční prodloužená lhůta pro podání přiznání, která uplyne 1. července 2026. Pokud podají daňové přiznání po 1. dubnu 2026, případný přeplatek bude vrácen do 31. července 2026.
O vrácení přeplatku je třeba požádat
„Pokud poplatníkovi vznikne za příslušné zdaňovací období přeplatek a chtěl by jej vrátit, nesmí zapomenout o jeho vrácení v daňovém přiznání požádat. Správce daně ověří vratitelnost přeplatku, tedy zda nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti nebo neeviduje nějaké nedoplatky, a do 30 dnů částku poplatníkovi vyplatí,“ upřesňuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Jak žádost podat?
Žádost o vrácení přeplatku je součástí formuláře daňového přiznání a je umístěna na jeho konci. V případě listinného podání je potřeba ji vyplnit a samostatně podepsat (formulář daňového přiznání tedy bude podepsán dvakrát).
Pro daňové přiznání podané v elektronické podobě postačí autorizace přiznání při jeho odeslání a (na rozdíl od listinné podoby) další podpis již není nutný. Důležité je ale ve formuláři vyplnit žádost o vrácení přeplatku a uvést údaje pro jeho vrácení.
V případě, že poplatník nevyužije pro podání žádosti o vrácení přeplatku předepsanou část uvedenou v závěru formuláře daňového přiznání, může žádost podat samostatně – může k tomu využít webovou aplikaci finanční správy na následujícím odkaze: Žádost o vrácení přeplatku.
Samostatnou žádost o vrácení přeplatku lze podat i ve formě volného textu adresovaného věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu, a to stejnými způsoby jako daňové přiznání – elektronicky pomocí portálu MOJE daně nebo datové schránky, případně v listinné podobě na podatelně příslušného finančního úřadu či poštou.
Přeplatek je pak vrácen do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.
Upozornění pro podnikatele a firmy
Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám lze přeplatek vrátit pouze bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.
U registrovaných daňových subjektů, tedy poplatníků daně z příjmů právnických osob a plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnavatelů) se musí jednat o bankovní účet uvedený při registraci.
