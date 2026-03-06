„Udělá vše pro to, aby Okamurovi načoudil.“ Vyoral tuší, k čemu se schyluje v ČT

Tak jsme se o víkendu dočkali války USA s Íránem. Bude tato válka k něčemu, změní něco?
Uvidíme. Ve smyslu globálního řízení světa a pazgřivců nahoře a za zrcadlem zcela jistě ne. Ve smyslu nižších úrovní řízení a dočasné výměny v čele vedení kormidla určitou roli hrát může. Trump je ve svém druhém volebním období kromě svého veleega zcela ve vazalské pozici zájmů jiných. Zejména zřejmě těch od řeky Jordán. Ostatně jak jsem předjímal ještě před jeho druhým zvolením. Pokud by ho ve funkci nechtěli, neměli ho zaháčkovaného ve smyslu korupce, blbosti či vydírání, tak by se přece po předchozích jasně cinknutých volbách nikdy už neměl šanci nahoru dostat. Trump paradoxně – či zcela záměrně – možná USA aktuálně naopak škodí. Ať už z hlediska důvěry partnerů – respektive lokajů včetně těch našich, či soupeřů; z hlediska světového veřejného mínění a pak také z hlediska ekonomických dopadů v souvislosti s ropou a plynem. Že je záměrem likvidovat Evropu, je fakt, ale pozitivně může současná válka působit na ruský obchod s ropou a zemním plynem.
Co říkáte na zabití ajatolláha Chámeneího? Nepřekračují tím USA dost nebezpečnou hranici, když prostě „oddělají“ hlavu státu? Bude s nimi pak ještě někdo vůbec jednat?
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Jak hodnotíte evakuaci českých turistů z Blízkého východu? Měli by si za ni platit?
S veškerým pochopením k nastalé situaci si myslím, že by si měli platit za svou dopravu, nebo spíše odpravu sami. Ačkoliv co si budeme povídat, vzhledem k tomu, kolik peněz naši politruci a vlastizrádci rozfofrovali, zpronevěřili a poslali ke všem čertům a kdoví komu za koronafašismu a ukrajinského zbožšťování, se jedná prakticky o zanedbatelnou částku a nemá cenu se tím příliš zaobírat.
Petr Macinka provedl lumpárnu prezidentu Pavlovi. Když hlava státu řečnila v parlamentu, vytáhl si číslo Rudého práva a začal si jím na kameru listovat, k pobavení i pobouření všech, kdo projev sledovali. Někteří komentátoři se to snaží otočit, že je to vlastní gól, když Babiš a Klempíř donášeli StB. Jak vy vnímáte tuto kulišárnu?
Jako trefný fór a trefu přímo na komoru bezpáteřního soudruha prezidenta s IQ 107 a charakterem pod bodem mrazu. Sic bychom asi obecně všichni v parlamentu očekávali spíše distingované chování, tak vzhledem k tomu všemu marasmu a trapárnám, které tam kde kdo předvádí, je tohle velmi chytře zvolená kulišárna. Navíc s velkým PR potenciálem, jak se ostatně ukázalo. Novinářští štětečci a štětečky by měli malinko dávat bacha, aby nekonečné články o Petru Macinkovi – samozřejmě v drtivé většině v negativní až nenávistné konotaci – nakonec nebyly kontraproduktivní a Petrovi nepřihrávaly „mučednické“ hlasy.
Není jeden z důvodů, proč se všichni zaměřili na Macinku i to, že prezidentův projev byla klasická říkanka plná toho, jak je bezpečnost důležitá a neziskovky potřebné?
Máte pravdu, že Pavlův proslov byl zřejmě opět a opakovaně natolik prefabrikovaný a vágní, že v zásadě nezaujal ani negramoty z mediálního a politického mainstreamu, a tudíž je v centru pozornosti Macinka, který na rozdíl od Pavla předvedl v nadsázce něco smysluplného, trefného a vtipného.
V neděli dojde k historické události. V Otázkách Václava Moravce zasedne po letech předseda SPD, Tomio Okamura. Kdo myslíte, že předvede větší estrádu, on nebo Václav Moravec, který vypadá, že je v ČT už jenom ze vzdoru?
To uvidíme. Nicméně jsem přesvědčen, že soudruh úderník Moravec spolu se svými dalšími pozvanými přikyvovači udělá vše proto, aby Okamurovi pořádně načoudil. Jakkoliv Tomia Okamuru od jisté doby beru jako politického byznysmena, respektive byznysmena s politikou, nebo maximálně cíleně řízenou opozici k stávajícímu režimu, tak mu v neděli proti samožerovi z nevyvážené, neobjektivní a závislé protičeské ČT držím pěsti.
Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák měl ve veřejné diskusi pronést: „Vypadá to, že národovectví je trójský kůň, kterého nám někdo do EU zaslal.“ A také: „Musí zde existovat přísná identifikace každého profilu na sociálních sítích.“ Co na to říkáte?
Doba, název režimu, vzájemné oslovování spolubojovníků se sice mění, ale metody, nástroje a myšlení některých – a prakticky stále těch stejných – zůstávají pořád stejné. Cenzura, kádrování, osočování, inverze pojmů a činů ve smyslu Orwellova doublethinku a newspeaku… Dvořák svým myšlením a slovy pouze nevědomky potvrzuje, k čemu že je dobrý ministr pro evropské záležitosti. Minimálně na dvě věci. Na hovínko a na nic.
