Nešel mu internet. Zavolal na Vodafone. A narazil

Martin Rytíř, který již deset využívá služby operátora Vodafone, byl dle svých slov s těžko pochopitelnou situací konfrontován poté, co zavolal na technickou podporu společnosti, kdy mu doma přestal fungovat internet.
Na zákaznické lince si po popsání problému s připojením a žádosti o příjezd technika k opětovnému připojením placených služeb vyslechl, že něco takového není možné, jelikož si v poslední době měnil občanský průkaz. „Jen se zeptám, nemáte novou občanku?“ zeptala se Rytíře podle jeho popisu při telefonátu operátorka Vodafonu a po jeho sdělení, že se tak stalo kvůli změně bydliště, odvětila, že na místo technika nevyšle. „Bez aktualizace občanského průkazu nemohu technika vyslat. Musíte k nám na pobočku, abychom ji aktualizovali,“ dozvěděl se klient.
Když se Rytíř ohradil, že kvůli změně občanky na žádnou pobočku operátora chodit nechce a zeptal se na jinou možnost, jak mu může společnost vyřešit nefungující internet, následovala odpověď, kterou asi jen těžko čekal. „Ano, můžete občanský průkaz naskenovat a poslat nám mailem, ale na vyřízení máme pak 30 dní a celou dobu budete bez internetu,“ ozvalo se od operátorky, že se tak může stát, že měsíc bude platit za internet, který mu nebude fungovat.
„Co je tohle za peklo? Platím vám poctivě 10 let! Moje občanka vás nemusí zajímat, jsem dostatečně identifikovaný rodným číslem!“ nechápe Rytíř, proč jej Vodafone nutí k cestě na pobočku a odmítá mu do té doby připojení opravit.
Přestal mi doma fungovat internet, volám na Vodafone, že potřebuji příjezd technika.— Martin Rytíř (@martin_rytir) March 6, 2026
Operátorka (mile): Chápu, jen se zeptám, nemáte novou občanku?
Já (naivně): Ano, měnil jsem místo bydliště
O. (chladně): Bez aktualizace OP nemohu technika vyslat. Musíte k nám na pobočku,…
Na popis přístupu Vodafonu, který již viděly desetitisíce lidí, zaznívá, že jde v Česku o poměrně běžné jednání. Někteří lidé přikládají i nepříliš nepodobné zážitky při řešení problémů se zbylou dvojicí mobilních operátorů na českém trhu. „Mám oneplay, což je jediná služba, kterou mám na O2. Koupil jsem si nový telefon a kvůli nějaký totální píčovině jsem musel na pobočku, abych tam nadiktoval svoje telefonní číslo. Se mi zdá, že by to chtělo opravdu konečně 4-5 operátora, kterej s námi nebude hrát tyhle stupidní hry,“ popsal zákazník konkurenční společnosti.
Zaznívaly i jiné negativní zkušenosti se zákaznickou podporou. „Mně volali včera – prý jestli nechci akční nabídku. Přehazovali si mě jako bramboru a když jsem jim řekl, kolik platím jinde, tak mi to normálně položili. Nasralo mě to teda doběla. Já jak chuj si na ně udělám čas a oni takhle... Snad přijde konečně do ČR silná konkurence,“ zmínil v diskuzi svoji zkušenost jiný zákazník.
Padaly rady, aby lidé v podobných situací okamžitě požadovaly výpověď smlouvy, pokud operátor odmítá jejich problémy řešit. „Bych jí na to řekl, že je moje občanka nemusí v žádném případě zajímat, hlásím nefunkční placenou službu a je na nich, aby ji opravili, nebo vrátili peníze. Tečka,“ mínil například jeden diskutér s tím, že jinak by chtěl služby zrušit.
A nechápavé reakce pak vyvolalo zejména to, že zatímco je pro Vodafone tak velkou překážkou nová občanka, přeposílat osobní údaje skrze mail by již pro něj nebyl žádný problém. „Obě strany občanského průkazu poslat mailem... No to už jsem ani nekomentoval,“ podotýká Rytíř, že na tuto nabídku z úst operátorky již neměl ani slova.
No to už jsem ani nekomentoval. Obě strany OP mailem poslat...— Martin Rytíř (@martin_rytir) March 6, 2026
Redakce ParlamentníchListů.cz ve věci oslovila společnost Vodafone a požádala ji o vyjádření k případu. O odpovědi společnosti Vodafone budeme čtenáře informovat.
