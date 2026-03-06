Nešel mu internet. Zavolal na Vodafone. A narazil

06.03.2026 19:21 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Máte novou občanku? Pak vám společnost Vodafone v případě výpadku internetu nemusí zaplacené připojení obnovit až 30 dní. Právě s takovou odpovědí se údajně setkal jeden z dlouholetých klientů tohoto operátora při hovoru na zákaznickou podporu po výpadku internetového připojení. Do aktualizace občanského průkazu se technika Vodafonu nedočkal.

Nešel mu internet. Zavolal na Vodafone. A narazil
Foto: Hans Štembera
Popisek: Síťové připojení, ilustrační foto

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 6602 lidí
O zjištění, že po změně občanského průkazu mohou klienti společnosti Vodafone zůstat až měsíc v případě výpadku služeb bez internetu, se na sociální síti X podělil jeden z dlouholetých klientů operátora, který danou situaci zažil na vlastní kůži.

Martin Rytíř, který již deset využívá služby operátora Vodafone, byl dle svých slov s těžko pochopitelnou situací konfrontován poté, co zavolal na technickou podporu společnosti, kdy mu doma přestal fungovat internet. 

Na zákaznické lince si po popsání problému s připojením a žádosti o příjezd technika k opětovnému připojením placených služeb vyslechl, že něco takového není možné, jelikož si v poslední době měnil občanský průkaz. „Jen se zeptám, nemáte novou občanku?“ zeptala se Rytíře podle jeho popisu při telefonátu operátorka Vodafonu a po jeho sdělení, že se tak stalo kvůli změně bydliště, odvětila, že na místo technika nevyšle. „Bez aktualizace občanského průkazu nemohu technika vyslat. Musíte k nám na pobočku, abychom ji aktualizovali,“ dozvěděl se klient.

Fotogalerie: - Go a no-go Malmö

Pozor na Švédsko, varuje ministerstvo zahraničí. M...
Pozor na Švédsko, varuje ministerstvo zahraničí. M...
Pozor na Švédsko, varuje ministerstvo zahraničí. M...
Pozor na Švédsko, varuje ministerstvo zahraničí. M...
Pozor na Švédsko, varuje ministerstvo zahraničí. M...
Pozor na Švédsko, varuje ministerstvo zahraničí. M...

Když se Rytíř ohradil, že kvůli změně občanky na žádnou pobočku operátora chodit nechce a zeptal se na jinou možnost, jak mu může společnost vyřešit nefungující internet, následovala odpověď, kterou asi jen těžko čekal. „Ano, můžete občanský průkaz naskenovat a poslat nám mailem, ale na vyřízení máme pak 30 dní a celou dobu budete bez internetu,“ ozvalo se od operátorky, že se tak může stát, že měsíc bude platit za internet, který mu nebude fungovat. 

„Co je tohle za peklo? Platím vám poctivě 10 let! Moje občanka vás nemusí zajímat, jsem dostatečně identifikovaný rodným číslem!“ nechápe Rytíř, proč jej Vodafone nutí k cestě na pobočku a odmítá mu do té doby připojení opravit. 

Na popis přístupu Vodafonu, který již viděly desetitisíce lidí, zaznívá, že jde v Česku o poměrně běžné jednání. Někteří lidé přikládají i nepříliš nepodobné zážitky při řešení problémů se zbylou dvojicí mobilních operátorů na českém trhu. „Mám oneplay, což je jediná služba, kterou mám na O2. Koupil jsem si nový telefon a kvůli nějaký totální píčovině jsem musel na pobočku, abych tam nadiktoval svoje telefonní číslo. Se mi zdá, že by to chtělo opravdu konečně 4-5 operátora, kterej s námi nebude hrát tyhle stupidní hry,“ popsal zákazník konkurenční společnosti. 
 
Zaznívaly i jiné negativní zkušenosti se zákaznickou podporou. „Mně volali včera – prý jestli nechci akční nabídku. Přehazovali si mě jako bramboru a když jsem jim řekl, kolik platím jinde, tak mi to normálně položili. Nasralo mě to teda doběla. Já jak chuj si na ně udělám čas a oni takhle... Snad přijde konečně do ČR silná konkurence,“ zmínil v diskuzi svoji zkušenost jiný zákazník.

Padaly rady, aby lidé v podobných situací okamžitě požadovaly výpověď smlouvy, pokud operátor odmítá jejich problémy řešit. „Bych jí na to řekl, že je moje občanka nemusí v žádném případě zajímat, hlásím nefunkční placenou službu a je na nich, aby ji opravili, nebo vrátili peníze. Tečka,“ mínil například jeden diskutér s tím, že jinak by chtěl služby zrušit. 

A nechápavé reakce pak vyvolalo zejména to, že zatímco je pro Vodafone tak velkou překážkou nová občanka, přeposílat osobní údaje skrze mail by již pro něj nebyl žádný problém. „Obě strany občanského průkazu poslat mailem... No to už jsem ani nekomentoval,“ podotýká Rytíř, že na tuto nabídku z úst operátorky již neměl ani slova. 

Redakce ParlamentníchListů.cz ve věci oslovila společnost Vodafone a požádala ji o vyjádření k případu. O odpovědi společnosti Vodafone budeme čtenáře informovat. 

Psali jsme:

„Chci mluvit s operátorem.“ „Ne.“ Skandál u O2 se stupňuje
Další kolaps ve Španělsku. Tentokrát spadly telefony
Polákovi za 291 Kč, Čechovi za 460 Kč. T-Mobile to s tarify umí. Ale není sám
„Čech si nechá líbit všechno.“ O2, T-Mobile a Vodafone. Odhalení

 

Zdroje:

https://twitter.com/martin_rytir/status/2029819485234852338?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/martin_rytir/status/2029824505900605795?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/DurgalaJosef/status/2029823432804745475

https://x.com/Kanec_Q/status/2029833004864917764

https://x.com/kucerapetrcz/status/2029846133439123585

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

internet , mobil , O2 , operátoři , T-Mobile , Vodafone , volání , mobilní operátoři

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že je popisovaný přístup mobilních operátorů neakceptovatelný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Projekt E6

Narovinu věříte tomu, že ať by byl u vlády kdokoliv, že by těch 6 zemí stálo o to, aby se do projektu zapojila i ČR? Já myslím, že o nás v EU nestojí. A co říkáte na to, jak se EU čím dál víc štěpí a vytváří se uvnitř ní jakési koalice států? Není to úplně v rozporu s tím, proč EU vznikla?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odplata za Ukrajinu. Rusko prý dělá USA zle

20:25 Odplata za Ukrajinu. Rusko prý dělá USA zle

Informace o tom, že Rusko údajně předává Íránu zpravodajská data o amerických cílech na Blízkém vých…