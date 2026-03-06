Philipp (KDU-ČSL): Většina svazových pojišťoven je finančně sice na hraně, ale není v minusech

Tak, dámy a pánové, mluvilo se o hlasování volby ředitele, ne o hlasování o odvolání ředitele. Nebo abychom si rozuměli správně. Tak tady kolega přede mnou. Tak já v tuto chvíli ale můžu svoje vystoupení poměrně razantně zkrátit, protože vlastně asi ty podstatné věci už byly řečeny. Vystupuji tedy ke sněmovnímu tisku číslo 70 s pozměňovacím návrhem 338. Pozměňovací návrh je poslanců Toma Philipa, Michaely Šebelové, Roberta Telekyho, Václava Pláteníka, Vlastimila Válka, Evy Šrámkové a samozřejmě šesti milionů pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je to pozměňovací návrh k návrhu poslance Adama Vojtěcha na Vydání zákona, kterým se mění zákon 592/1992, Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tak v čem je tedy jádro věci? Za prvé bych chtěl poděkovat panu bývalému ministrovi Válkovi, že si vzpomněl na zaměstnance Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na úvod bych jim chtěl všem strašně poděkovat, protože lidská paměť je velmi krátká. A ve chvíli před těmi čtyřmi lety, když se sem začali hrnout ze svých domovů vyhnané ženy, děti, staří, tak samozřejmě jsme byli ve svízelné situaci. A byli to právě oni, kteří celé víkendy, celé týdny, 24 - 7 několik měsíců pracovali každý den, aby tyto nešťastné spoluobčany nebo naše evropské spoluobčany, tak aby je zaregistrovali, aby měli zajištěnou péči. A byla to právě Všeobecná zdravotní pojišťovna, která se postarala zhruba o 90 procent těchto uprchlíků. Ostatní pojišťovny, jak i uvidíme dál, měly šanci také se zachovat tímto způsobem. A nezachovaly se. A ten důvod byl jednoduchý. Byl tu takový narativ - budou to nemocní lidé, mají HIV, mají spoustu chorob, mají tuberkulózu, budou zneužívat náš systém. No a ejhle nic takového se nestalo. A byla to odvaha, byla to odvaha, kterou projevil pan ředitel Kabátek, kterou projevila správní rada, kterou projevila koalice, pan ministr, že jsme se do toho ve Všeobecné zdravotní pojišťovně pustili, a bez ohledu na to, jaká jsou rizika, respektive se střízlivým zhodnocením rizik, že to jsou mladé ženy, děti a nějací starší lidé, tak jsme do toho šli.
Je třeba také říci, že přerozdělení těch finančních prostředků - a myslím, že to říkala už paní kolegyně Crkvenjaš Němečková, prostřednictvím pana předsedajícího, už v tom systému přerozdělení ty finanční prostředky byly. Už tam jednou tím prošly, to znamená, už došlo k určitému přerozdělení mezi naší pojišťovnou, třeba Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními pojišťovnami. Ten krok, který teďka bude pravděpodobně proveden, pokud ne, pokud nezamítneme teda ten zákon, tak, jak byl jeden návrh, anebo neuděláme pozměňovací, nebo neprosadíme tento pozměňovací návrh, tak bude velmi nesystémový. A nám bylo slibováno, občanům teda spíš bylo slibováno, že ve zdravotnictví se bude postupovat transparentně, podle dat, odpolitizovaně, bude se podporovat soutěž zdravotních pojišťoven. A jak už tady také bylo řečeno - jak toto podporuje toto, tento krok, jak podporuje soutěž pojišťoven? Pojišťovna, která byla odvážná, která to odpracovala, její zaměstnanci to odpracovali, teď vlastně dostane takovou pokutu zhruba osm miliard, aby ty ostatní pojišťovny, které se do toho tak nezapojily, byly posíleny. S konkurencí to nemá nic společného.
Navíc ten návrh tak, jak je pojat, je velmi jako nekonzistentní nebo jako nemá žádnou vnitřní logiku. A já jsem o tom opravdu poctivě s panem ministrem na zdravotním výboru i mimo zdravotní výbor hovořil a prostě já jí tam tu logiku nevidím. A proto si dovolím tento svůj pozměňovací návrh nebo ne svůj, ale náš pozměňovací návrh navrhnout. Pro osvětlení té situace: málo se o tom mluví, tak jde o to, že náklady versus výnosy za ty pojištěnce z Ukrajiny, to znamená za pojištěnce z Ukrajiny s tou dočasnou ochranou, tak celkově to saldo je něco kolem 13,1 miliardy. A teď si řekněme, ano, ve VZP, která pojistila nejvíc těch pojištěnců, tak zůstalo na kontě navíc 10,5 miliardy. Ale třeba v ČPZP je to 800 milionů, čili necelá miliarda, v OZP je to 1,3, skoro 1,3 miliardy, v ZPMV 117 milionů, v RBP 347 milionů.
Čili tady je otázka, a to je ta vnitřní konzistence toho návrhu nebo nekonzistence toho návrhu pana ministra, proč bereme Všeobecné zdravotní pojišťovně 8 miliard a ty pak rozdělujeme mezi zbylých šest. Tak přece přerozdělení nefunguje. Přerozdělení funguje tak, že se vezmou finanční prostředky všech pojišťoven, ty se dají na jednu hromadu, řečeno tak jako neodborně, a potom se podle těch koeficientů, které tady pan kolega Hřib, prostřednictvím pana předsedajícího, vysvětloval, tak se přerozdělí transparentně pro všechny stejně. Tady bereme 8 miliard a z nějakého mně nejasného důvodu to dáváme pouze těm šesti pojišťovnám, které notabene nejsou všechny v problémech, a některé z nich - třeba OZP - na těch Ukrajincích vydělala 1,3 miliardy. A my jim k tomu dáme teďka znovu další finanční prostředky. A já se ptám, proč? Jaký to má smysl? Nebo jaký to má smysl, jaké to má odůvodnění?
Naproti tomu ten můj pozměňovací návrh říká: vezmeme všechny finanční prostředky, které zůstaly jako pozitivní saldo za ukrajinské spoluobčany, což je těch 13,1 miliardy, a ty podělíme počtem pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Což má aspoň nějaké racio, pokud připustíme, že tento mechanismus chceme použít, aby byly zdravotní pojišťovny, svazové zdravotní pojišťovny posíleny. Tím by samozřejmě došlo k tomu, že některé pojišťovny, které vydělaly na těch ukrajinských pojištěncích, jako třeba OZP, by se podílely na tom pojištění také minusovou hodnotou, ale jiné pojišťovny, jako třeba ZPMV by dostala 1,5 miliardy.
Žádám vás proto, abyste se nad tím zamysleli, abyste nedělali kroky nebo nepodporovali kroky, které nemají vnitřní konzistenci, které jsou čistě politické a které koneckonců v tuto chvíli ani nejsou až tak strašně potřeba, protože většina z těch svazových pojišťoven je finančně sice na hraně, ale není v minusech, které by ohrožovaly chod českého zdravotnictví, které by jakkoliv ohrožovaly péči o naše spoluobčany. Takže děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU).
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
