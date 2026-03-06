Zelenskyj přestřelil. Orbán je díky tomu na koni

Evropská komise odsoudila hrozbu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského použít násilí proti maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. A to v souvislosti s eskalací napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli neschopnosti Ukrajiny opravit důležitý ropovod.
„Konkrétně v souvislosti s výroky prezidenta Zelenského: jako Evropská komise jasně říkáme, že tento druh vyjadřování je nepřijatelný,“ řekl v pátek novinářům zástupce mluvčího Komise Olof Gill. „Nesmí docházet k výhrůžkám vůči členským státům EU.“
Gill reagoval na Zelenského prohlášení z předchozího dne, podle něhož by mohl ukrajinským vojákům „předat adresu“ Viktora Orbána, aby mu následně „zavolali a promluvili si“ s maďarským premiérem, který je považován za vstřícnějšího vůči Moskvě, „jejich vlastním jazykem“, informoval server Euractiv.
Orbán blokuje klíčovou půjčku Evropské unie ve výši 90 miliard eur pro Kyjev. Důvodem je spor o to, že Ukrajina dosud neopravila ropovod Družba, který přes její území dopravuje ruskou ropu do Maďarska. Zelenskyj tvrdí, že rychlé opravy znemožňují intenzivní ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který podle průzkumů zaostává před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna, v pátek prohlásil, že Zelenskyj vydává hrozby, protože chce v Maďarsku prosadit proukrajinskou vládu.
Slovenský premiér Robert Fico, jehož země je na ropovodu Družba rovněž závislá, také pohrozil blokováním půjčky. A vyzval lídry Evropské unie, aby se od Zelenského „pobuřujících vyděračských výroků“ distancovali.
„Pokud bude ukrajinský prezident pokračovat tímto způsobem, může se stát, že i další členské státy EU zablokují devadesátimiliardovou půjčku pro Ukrajinu,“ napsal Fico na sociálních sítích.
V pátek maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obvinil Evropskou komisi ze spiknutí s Kyjevem s cílem zabránit dodávkám ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba. Zároveň obvinil Brusel ze spolupráce s Chorvatskem na tom, aby bylo Maďarsku znemožněno dovážet ruské energie přes Jadran.
Napětí vyostřila také zpráva Maďarska, které v pátek oznámilo, že zadrželo sedm Ukrajinců. Ti podle maďarských úřadů převáželi desítky milionů eur v hotovosti a ve zlatě a jsou podezřelí z praní špinavých peněz.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil zadržení za „státní banditismus“ a uvedl, že Kyjev si vyhrazuje právo přijmout odpovídající kroky, včetně zahájení sankcí a dalších omezujících opatření. „Každý, kdo je odpovědný za zadržení a držení našich občanů jako rukojmích, bude pohnán k odpovědnosti,“ napsal Sybiha na sociální síti.
Olof Gill později dodal, že Evropská komise se snaží „přimět všechny strany, aby zmírnily rétoriku“. Brusel podle něj vede „aktivní jednání se všemi stranami“, aby pomohl krizi vyřešit.
Ekonom Šik: „Zelenskyj Orbánovi vyhrál volby“
Pavel Šik komentoval situaci na svém Facebooku, kde vyjádřil názor, že vyhrocená rétorika ukrajinského prezidenta paradoxně může politicky pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.
Celá kauza podle něj navíc ukazuje i širší problém, který vnímá v souvislosti s vyzbrojováním Ukrajiny. „Jasně to ukazuje nebezpečnost vyzbrojené Ukrajiny pro Evropu, když podobné hlasy o vyřizování si účtů s nepohodlnými lidmi a sousedy nejsou na Ukrajině výjimkou,“ upozornil.
Podle Šika může situace zároveň vyvolávat nervozitu i v Bruselu, který zřejmě očekával jiný politický vývoj v Maďarsku. „S úsměvem si představuji paniku v Bruselu, který doufal v politickou změnu v Maďarsku a nyní s hrůzou sledují, že hlavní opoziční vůdce je přebarvený Orbán,“ podotkl ekonom.
V neposlední řadě se kriticky staví k reakci českých veřejnoprávních médií, která nevědí, jak se k celé věci postavit. „Dále mě baví, jak naše veřejnoprávní média vůbec neví, jak se k téhle výhrůžce Zelenského Orbánovi postavit a tak raději na svých platformách mlčí,“ všímá si Pavel Šik.
„A poslední věc, která mě baví, je ta první zmíněná, Zelenský právě vyhrál Orbánovi zřejmě volby. Samozřejmě Orbána hodně Maďarů nesnáší a Orbán určitě není ctnostná lilie. Ale pro Evropu je jako silný opoziční zahraničně politický hlas strašně důležitý,“ zopakoval, že právě tato situace může Orbánovi pomoci v domácí politice.
Závěrem se ekonom Pavel Šik věnoval také mediálnímu pokrytí celé kauzy, kdy považuje za nedostatečné vysvětlení okolností převozu velkého množství peněz a zlata přes Maďarsko. Upozorňuje přitom, že podobné operace obvykle nezajišťují jednotlivci, ale specializované bezpečnostní společnosti, a poukazuje i na informace, že zásilku měl doprovázet bývalý generál tajné služby.
„To totiž s největší pravděpodobností nejsou peníze určené pro bankovní trezory, ale pro financování speciálních operací, které nejdou přes oficiální účetnictví nebo jde o vyvádění majetku vlivných osob pod krytím státní banky,“ upozornil.
Podobně jako ekonom Pavel Šik se na situaci podíval také bývalý europoslanec Jan Zahradil, který rovněž naznačuje, že spor může maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi politicky pomoci. „Tohle může být majstrštyk Viktora Orbána, který si tak trochu ,povodil' Volodymyra Zelenského, jemuž (nikoliv poprvé) povolily nervy. Což si, navzdory své složité situaci, prostě nemůže dovolit,“ uvedl.
Zahradil dále upozorňuje, že výroky ukrajinského prezidenta překročily hranici, což podle něj ukázala i reakce evropských institucí. „Cesta na Západ nemůže být lemována tolerancí k móresům Východu,“ doplnil.
Celý spor kromě dopadu na nadcházející maďarské volby, otevírá i širší otázku vztahu Ukrajiny k Evropské unii. „Možná s tímto incidentem Orbán vyhraje za měsíc znovu volby. Nám ostatním poskytl potravu k přemýšlení: jak by se asi Ukrajina chovala uvnitř EU coby členská země? A když se stále mluví o bezpečnostních hrozbách: bereme za naprosto jisté, že se Ukrajina někdy v budoucnu nemůže stát jednou z nich?“ vyzval k zamyšlení.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.