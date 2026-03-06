Šebelová (STAN): Ze strany ministra Vojtěcha je to nesystémové a nekoncepční

06.03.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 6. března 2026 k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Děkuju vám za slovo, pane předsedající. Já úplně jenom v rychlosti v návaznosti na mého předřečníka, vaším prostřednictvím, protože jsem jeden z předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu. My samozřejmě nemůžeme mluvit za všech šest milionů pojištěnců VZP. To samozřejmě možná někteří mají názor ten, že pan ministr to myslí dobře s tímto návrhem, my ale opravdu jako předkladatelé jsme přesvědčeni o tom - a já osobně i celé naše hnutí Starostové a nezávislí - nepodporujeme tento poslanecký návrh zákona pana ministra Vojtěcha, protože to je nesystémové, nekoncepční a zejména neřeší problémy českého zdravotnictví do budoucna a ani nemění ten způsob toho přerozdělení těch peněz. To znamená, ten návrh za nás není dobrý. Neříkám, že je ideální ten náš pozměňovací návrh, svým způsobem přistupujeme na tu dikci, že dobře, vznikla tady nějaká nerovnost, která opravdu vznikla z toho, že se vybralo za státní pojištěnce více peněz k těm zdravotním pojišťovnám, než ti státní pojištěnci té péče čerpali. Tak my se aspoň snažíme najít nějakou větší logiku toho, jakým způsobem tyto peníze přerozdělit mezi další zdravotní pojišťovny, to znamená, ten návrh není ideální. Neříkáme, že to je nějaký zázrak, ale myslíme si, že v dané situaci, kdy opravdu uvažujete o tom, že ten, ty peníze jsou nějakým způsobem nepoměrně, tak navrhujeme toto adekvátní řešení. Tímto vás prosím o podporu našeho pozměňovacího návrhu. Ale chtěla bych apelovat na to, že jestli ten systém máme změnit, tak je potřeba ty parametry změnit do budoucna. A to se v tuto chvíli neděje. Děkuji.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
