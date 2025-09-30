AUTO UH otevřel první showroom BYD v Česku

„Je to pro nás obrovská čest i závazek. Vstup BYD na český trh považuji za symbolický moment, kdy se Morava stává bránou nové éry mobility,“ říká Pavel Buráň, který AUTO UH vybudoval od nuly a dnes stojí v čele skupiny zastřešující téměř dvacet automobilových značek. Když se ohlíží zpět, připomíná, že začátky byly skromné - první showroom, první servis, první zákazníci. „Od té doby jsme ušli dlouhou cestu. Ale jedno zůstává stejné: za úspěchem vždy stojí lidé, inovace a péče o zákazníky,“ dodává.
Právě kombinace obchodní odvahy a důrazu na kvalitu přivedla AUTO UH k tomu, že dnes zastupuje takové značky, jako je Škoda, Volkswagen, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Lexus nebo Jeep. A Pavel Buráň nikdy neskrýval, že klíčem k rychlému růstu byla strategie akvizic. Zkušenosti ho naučily, že koupit zavedené dealerství a proměnit ho podle své vize je často efektivnější než začínat na zelené louce. Vždy si přitom dával záležet na tom, aby respektoval práci původních zakladatelů a navázal na jejich tradici.
Na druhé straně stojí BYD – značka, která svou kariéru začala výrobou baterií v roce 1994 a za tři dekády se vyšvihla na samotný vrchol automobilového světa. Dnes patří mezi největší výrobce elektromobilů na planetě a v Číně dokonce předstihla Volkswagen.
Její úspěch není náhoda. BYD vsadil na vlastní vývoj i výrobu, od baterií přes elektromotory až po software. Tato vertikální integrace mu dává konkurenční výhodu, kterou Evropa teprve začíná chápat. „BYD není jen další automobilka. Je to technologická společnost, která mění pravidla hry,“ poznamenává Pavel Buráň.
Že první showroom této značky v Česku vznikl právě v Uherském Hradišti, může leckoho překvapit. Logiku to však má velkou. AUTO UH má v regionu své kořeny, Uherské Hradiště je jeho centrem a právě odtud se značka může šířit dál. Provoz showroomu navíc vede společnost ARAVER CZ, jeden z klíčových členů skupiny, která dlouhodobě patří k lídrům na moravském trhu.
Tvůrci projektu navíc vsadili na tvář, která automobilovou vášeň ztělesňuje – herce Jana Révaie. Ten dnes jezdí modelem BYD Sealion 7 a svým nadšením pomáhá bourat předsudky, že elektromobil je kompromis. Právě Sealion 7 patří mezi první vozy, které jsou v Uherském Hradišti k vidění. Spolu s ním dorazil elegantní sedan BYD Seal a plug-in hybridní SUV Seal U DM-i, které nabízí jistotu jak elektrického, tak spalovacího pohonu. Do konce roku má česká nabídka čítat až osm modelů, s dojezdy přes 500 kilometrů a cenami začínajícími pod hranicí jednoho milionu korun. To vše dělá z BYD značku, která může konkurovat nejen Tesle, ale i tradičním evropským výrobcům.
AUTO UH už několikrát dokázalo, že umí posouvat standardy. Jeho brněnská pobočka získala prestižní cenu Toyota Ichiban 2025, další ocenění přichází od Lexus a skupina boduje také v žebříčku Českých 100 nejlepších. „Ocenění pro nás nejsou trofeje do vitríny, ale vzkaz zákazníkům, že to myslíme vážně,“ připomíná Buráň. Přivést na český trh značku BYD je logickým pokračováním této filozofie – nabídnout lidem vždy to nejlepší, co se ve světě automobilů právě rodí.
Vstup BYD do České republiky není jen obchodní záležitostí. Je to symbol významného impulsu do celého automobilového průmyslu, který čím dál tím více akcentuje bezemisní budoucnost. Morava, kde se tradice potkává s inovacemi, se stává místem, odkud se tato změna bude šířit dál.
„Naším cílem je přinášet zákazníkům to, co má smysl a co je aktuální. Dnes je to elektromobilita. A jsem hrdý, že právě Uherské Hradiště se stane místem, kde lidé na vlastní oči uvidí, co znamená Build Your Dreams,“ uzavírá Buráň.
