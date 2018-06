Více než úspěšný Evropský vzdělávací program pro učitele přírodních a technických věd Amgen Teach má za sebou čtvrtý ročník v ČR. Badatelsky orientovaná výuka zajímá stále víc učitelů i studentů, zájem o chemii se mezi středoškoláky a žáky druhého stupně základních škol zvyšuje. Tomu odpovídají i výsledky na celostátních soutěžích či počty zájemců o studium chemie na vysokých školách.

Ve druhé polovině akademického roku 2017/18 proběhl již tradiční jarní workshop pro učitele chemie na Střední průmyslové škole chemické v Brně. Jednodenní akce se zúčastnilo 14 učitelů z celé republiky, někteří už poněkolikáté. Seznámili se a prakticky si vyzkoušeli prezentace pokusů při badatelsky orientované výuce, například termochemii s octem, netradiční pokusy s kovy, důkazy škrobu v potravinách, „jiné“ pokusy s chlorem či elektrolýzu v chemii.

ChemQuest: Prověření vědomostí, zábava i souboj

Do v pořadí už šestého ročníku soutěže žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků se přihlásilo 31 týmů. Úkolem dvou až tříčlenných týmů bylo navrhnout a realizovat atraktivní experiment na téma chemie v lékárně (ZŠ) a chemie a energie (SŠ). „Na úrovni prezentace žáků je vidět vliv jejich učitelů, kteří využívají badatelsky orientovanou výuku chemie. Vedou je k samostatnosti, přemýšlení a snaze objevovat, experimentovat a hledat cesty řešení. A to je smyslem celého projektu Amgen Teach. Jsem rád, že jsme se do této aktivity zapojili, zvyšuje zájem o samotný předmět, ale i kvalitu studentů,“ okomentoval doc. Petr Holzhauser z VŠCHT Praha a vedoucí projektu Amgen Teach v ČR. V napínavém souboji zvítězilo Gymnázium z Plzně za středoškoláky a víceleté Gymnázium ze Stříbra v kategorii základních škol. Cenu veřejnosti si vybojovaly dva týmy z Gymnázia Česká Lípa, které se tradičně v soutěžích umísťuje na předních místech. A pyšní se řadou úspěšně přijatých absolventů na vysoké školy chemicko-technologické či s přírodovědným zaměřením.

Mezinárodní chemická olympiáda: vrcholný svátek chemie

Mezinárodní chemická olympiáda (ICHO) je celosvětově nejvyšší možná soutěž v chemii pro studenty gymnázií. Nyní v létě, 19. – 29. července, proběhne už 50. ročník, který letos hostí Bratislava a Praha. Bývalé Československo patřilo spolu s Polskem a Maďarskem k zakládajícím členům soutěže, jež se pořádá každý rok v jiné části světa. Loňský ročník, v němž čeští studenti získali tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, se uskutečnil v thajském Bangkoku. Za organizaci letošního ročníku je v ČR odpovědná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

autor: Tisková zpráva