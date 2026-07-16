Právníci ÚZSVM uspěli u Ústavního soudu ve sporu o výstavbu větrných elektráren

16.07.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jednající za Ministerstvo životního prostředí (MŽP), uspěli před Ústavním soudem ve sporu ohledně zákazu výstavby větrných elektráren na pozemcích u obce Petrovice v Krušných horách.

Právníci ÚZSVM uspěli u Ústavního soudu ve sporu o výstavbu větrných elektráren
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

ÚZSVM zastupoval MŽP ve sporu se společností WIND TECHNOLOGY a.s., která požadovala po ministerstvu přes 265 milionů korun a úroky. Firma si stěžovala na omezení jejího vlastnického práva Českou inspekcí životního prostředí, která jí už v roce 2007 zakázala postavit na pozemcích v k. ú. Větrov u Krásného lesa dvě větrné elektrárny. Inspekce to odůvodnila tím, že lokalita se nachází na území ptačí oblasti Východní Krušné hory a je biotopem zvláště chráněného silně ohroženého tetřívka obecného.

Ve prospěch firmy rozhodly nejprve Obvodní soud pro Prahu 10 a Městský soud v Praze a posléze i Nejvyšší soud ČR. Právníci ÚZSVM proto podali ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Ten ji uznal za důvodnou a rozhodnutí soudů nižší instance zrušil s tím, že porušila ústavně zaručené právo na soudní ochranu. Ústavní soud neshledal, že by došlo k omezení vlastnického práva žalující společnosti, za něž by jí vznikl nárok na náhradu.

Věc se tedy vrátila k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, který v ní bude znovu rozhodovat, přičemž bude vázán závěry Ústavního soudu.

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kraj Ústecký , MŽP , ÚS , Ústavní soud , větrná elektrárna , ÚZSVM , TZ

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