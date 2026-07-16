Právníci ÚZSVM uspěli u Ústavního soudu ve sporu o výstavbu větrných elektráren

ÚZSVM zastupoval MŽP ve sporu se společností WIND TECHNOLOGY a.s., která požadovala po ministerstvu přes 265 milionů korun a úroky. Firma si stěžovala na omezení jejího vlastnického práva Českou inspekcí životního prostředí, která jí už v roce 2007 zakázala postavit na pozemcích v k. ú. Větrov u Krásného lesa dvě větrné elektrárny. Inspekce to odůvodnila tím, že lokalita se nachází na území ptačí oblasti Východní Krušné hory a je biotopem zvláště chráněného silně ohroženého tetřívka obecného.
Ve prospěch firmy rozhodly nejprve Obvodní soud pro Prahu 10 a Městský soud v Praze a posléze i Nejvyšší soud ČR. Právníci ÚZSVM proto podali ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Ten ji uznal za důvodnou a rozhodnutí soudů nižší instance zrušil s tím, že porušila ústavně zaručené právo na soudní ochranu. Ústavní soud neshledal, že by došlo k omezení vlastnického práva žalující společnosti, za něž by jí vznikl nárok na náhradu.
Věc se tedy vrátila k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, který v ní bude znovu rozhodovat, přičemž bude vázán závěry Ústavního soudu.
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