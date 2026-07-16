Zelení: Vedra nejsou k smíchu

Další vlna veder je tady. A zatímco jiné evropské státy připravují města na extrémní počasí, český ministr životního prostředí se klimatické krizi směje (ZDE).
Vedra nejsou k smíchu - znamenají více úmrtí, nedostatek vody, nižší úrodu, přehřívající se města, omezení výroby elektřiny i komplikace v dopravě. Klimatická krize ovlivňuje každého z nás, naše zdraví, peněženky i bezpečnost.
Řešení existují, prosazujte je s námi. Stromy ve městech, obnovitelné zdroje energie, zadržování vody v krajině, různá moderní a vyzkoušená adaptační opatření pro města a obce. A také dobrá krizová komunikace.
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