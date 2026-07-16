Zelení: Vedra nejsou k smíchu

16.07.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na smích ministra Červeného na termín klimatické krize

Zelení: Vedra nejsou k smíchu
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Další vlna veder je tady. A zatímco jiné evropské státy připravují města na extrémní počasí, český ministr životního prostředí se klimatické krizi směje (ZDE).

Vedra nejsou k smíchu - znamenají více úmrtí, nedostatek vody, nižší úrodu, přehřívající se města, omezení výroby elektřiny i komplikace v dopravě. Klimatická krize ovlivňuje každého z nás, naše zdraví, peněženky i bezpečnost.

Řešení existují, prosazujte je s námi. Stromy ve městech, obnovitelné zdroje energie, zadržování vody v krajině, různá moderní a vyzkoušená adaptační opatření pro města a obce. A také dobrá krizová komunikace.

Strana zelených

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Článek obsahuje štítky

krize , zelení , Červený , změna klimatu

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Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co se spíš omluvit?

Než abyste si dělal srandu ze sanitek a z celé situace? Zajímám mě, zda jste také připraven přijmout za nehodu nějakou odpovědnost? Prý jste jel z odbočovacího pruhu rovně, je to tak? Z videa je také jasné, že jste byl jediný motorista, co sanitku neslyšel ani nereflektoval. Je to snad celková vizit...

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