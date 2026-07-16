Komínek (KSČM): Masivní propouštění hrozí i v ČR

Po roce 2035 má skončit prodej (nových) obyčejných aut se spalovacím motorem. Rozhodnutí, které může zásadně zasáhnout náš průmysl, pracovní místa i peněženky nás všech.Automobilový průmysl je páteří naší ekonomiky. A bez něj bude Česká republika mnohem slabší.
Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších padesát tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume. Česká automobilka Škoda Auto je rovněž součástí koncernu Volkswagen...
Pokud se nic nezmění, tak masivní propouštění hrozí i v ČR! O budoucnosti naší země se nesmí rozhodovat bez ohledu na lidi, kteří v ní žijí a pracují.
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