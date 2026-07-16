Komínek (KSČM): Masivní propouštění hrozí i v ČR

17.07.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k propouštění zaměstnanců koncernu Volkswagen

Komínek (KSČM): Masivní propouštění hrozí i v ČR
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Po roce 2035 má skončit prodej (nových) obyčejných aut se spalovacím motorem. Rozhodnutí, které může zásadně zasáhnout náš průmysl, pracovní místa i peněženky nás všech.Automobilový průmysl je páteří naší ekonomiky. A bez něj bude Česká republika mnohem slabší.

Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších padesát tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume. Česká automobilka Škoda Auto je rovněž součástí koncernu Volkswagen...

Pokud se nic nezmění, tak masivní propouštění hrozí i v ČR! O budoucnosti naší země se nesmí rozhodovat bez ohledu na lidi, kteří v ní žijí a pracují.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
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Článek obsahuje štítky

KSČM , Komínek , automobilový průmysl

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Domácí násilí

Opravdu jste klesl tak hluboko a dopustil jste se domácího násilí? Nemyslíte, že byste to vše měl urychleně vysvětlit? A jestli se prokáže, že ano, rezignujete? To je to nejmenší, co byste měl vy nebo kdokoliv v takovém případě udělat. Podle mě by takové lidé měli i sedět.

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k propouštění zaměstnanců koncernu Volkswagen