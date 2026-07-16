Scheinherr (Praha sobě): ODS zapomněla klimatizace objednat

Určitě to znáte – v první sérii tramvají 15T je prostě vedro. Praha nyní rozhodla, že se do nich klimatizace v příštích letech konečně dodělají. Super, říkáte si, proč se to za ty roky provozu ještě neudělalo, to přeci nemůže být tak těžké?
No, překvapivě je to pěkně zamotaný příběh. Když tramvaje 15T Praha za Béma objednávala, udělala dvě zásadní chyby. První samozřejmě tu, že je rovnou neobjednala klimatizované. Druhá chyba nevypadá úplně významně, ale je možná ještě zásadnější. Praha totiž koupila tramvaje, ale už ne práva na technickou dokumentaci. Tu si totiž jako své know-how drží výrobce Škoda Transportation a odmítla ji poskytnout DPP i komukoliv třetímu.
Dokumentaci jsme se získat snažili, ale Škodovka byla neoblomná. Pokud tedy chcete vyhlásit otevřené výběrové řízení na dodělání klimatizací do tramvají, tak zkrátka nemůžete. Dodavatel potřebuje vědět, jak klimatizaci do tramvaje zakomponovat a napojit na stávající systémy. Bez dokumentace je to těžké. Teoreticky by to sice šlo, jenže přichází další problém – neautorizovanými zásahy do konstrukce a systémů tramvaje by Dopravní podnik přišel o záruku od Škody.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Takže Praha se ocitla v typickém vendor lock-inu, kdy jediný, kdo klimatizace může dodělat, je Škoda Transportation. Ta už před lety za každou klimatizaci chtěla tři miliony, což bylo podle posudku ČVUT vysoce předražené. Praha tak mohla vyhlásit otevřené výběrové řízení, které by ale bylo jen zástěrka, protože je dopředu jasné, kdo vyhraje. Podmínky by z podstaty věci byly omezující a je otázka, zda by vůbec prošly přes ÚOHS. Anebo bylo možné zakázku zadat formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) napřímo předem vybranému dodavateli, což je způsob, který zákon v podobných situacích dovoluje (byť i tady by to bylo právně na hraně).
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A tady do toho vstoupila politika. Tehdejší radní Hana Kordová Marvanová byla na JŘBU alergická a kategoricky ho odmítala. Netransparentní výběrko nechtěli Piráti. Do toho tehdejší náměstek Petr Hlubuček tvrdil, že prý zná jiného dodavatele, který klimatizace doinstaluje i bez JŘBU. Vedení DPP i města tak stály před situací, která měla jenom špatná řešení, a v obou létaly výhrůžky trestním oznámením. A do vězení logicky nechce jít nikdo.
Pak přišel covid a Praha měla úplně jiné starosti. Jsem samozřejmě přesvědčený, že pokud má být pražská MHD funkční, tak klimatizace potřebujeme. Nové tramvaje i autobusy jsme proto začali objednávat zásadně klimatizované. Zadávací dokumentace pro novou zakázku na dodělání klimatizací ještě není zveřejněná, ale podle dostupných informací o ní bohužel stále platí, co píšu výše.
Samozřejmě všichni držíme palce, aby to vyšlo. Vyhráno ale není. Každopádně je potřeba si připomínat, že do téhle situace nás dostala ODS, která za Béma jaksi zapomněla klimatizace objednat. A pak jistí politici, kteří blokovali jejich dodělání. Nikoho z nich to ale asi moc netíží, protože tramvají do práce nejezdí.
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