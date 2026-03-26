Armáda ČR: Logistické jednotky mají nové cisterny na pohonné hmoty

Moderní technika posílí schopnosti logistických jednotek při zabezpečení úkolů na území České republiky i v zahraničí. „Tři nové návěsové soupravy byly předány příslušníkům 141. zásobovacího praporu Pardubice, 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou a Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník. Jejich zavedením do výzbroje dochází k významnému posílení schopností resortu obrany v oblasti přepravy a distribuce pohonných hmot,“ komentuje ředitel Agentury logistiky, plukovník Miroslav Horáček.
Cisternová návěsová souprava je určena pro velkokapacitní přepravu pohonných hmot po pozemních komunikacích. Skládá se z tahače a cisternového návěsu. Konstrukční řešení cisternového návěsu umožňuje hromadnou přepravu až tří druhů pohonných hmot – benzínu automobilového, nafty motorové a petroleje leteckého současně, což zvyšuje flexibilitu při plnění logistických úkolů.
Souprava se skládá z tahače SCANIA typu G500 A6x2/4 s výkonem motoru 368 kW, vybaveného automatickou převodovkou. Na něj navazuje cisternový návěs STOKOTA EUROLIGHT 42 000IL/5C o celkovém užitném objemu nádrže 42 000 litrů, která je rozdělena na pět samostatných komor o objemech 11 500, 5 000, 6 500, 9 000 a 10 000 litrů. Souprava je vybavena čerpadlem s výkonem 900 litrů za minutu a umožňuje měřený výdej i sání motorové nafty nebo leteckého petroleje ze všech a do všech komor. Pro potřeby malovýdeje je k dispozici hadice DN 50 o délce 30 metrů osazená výdejní pistolí ZV 400 s měnitelnými nástavci různých průměrů.
Nová technika nahrazuje zastaralé přepravníky pohonných hmot T-815 CA 18 a cisternové přívěsy CP 11, čímž přispívá k modernizaci logistické techniky Armády České republiky a ke zvýšení provozní spolehlivosti i bezpečnosti přepravy. Do budoucna se počítá s pořízením dalších souprav, jak pro pozemní síly, tak pro letectvo.
Veřejná zakázka (otevřené řízení) byla vyhlášena v březnu 2025, předmětem bylo pořízení tří cisternových návěsových souprav na pohonné hmoty s čerpacím měřicím a výdejním zařízením v komerčním provedení. Kupní smlouva byla uzavřena v srpnu 2025 s dodavatelem Scania Czech Republic, s.r.o., s kupní cenou 39 675 900 Kč včetně DPH.
