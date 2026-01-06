Urbanová (STAN): Neziskovky nálepkované za aktivistické nebo politické takové nejsou

Programové prohlášení naší nové vlády. Začnu neobvykle, jsem ráda za zmínku (byť velmi nekonkrétní) o modernizaci trestního řádu a novele trestního zákona (zpřísnění postihů za násilí vůči všem zranitelným skupinám - jsem zvědavá, zda se přistoupí k zpřísnění sazeb či se sáhne do polehčujících či přitěžujících okolností, zda se podíváme i na promlčení závažných trestných činů), zavedení průběžného vzdělávání soudců (začali jsme s Lex Anička, porazili jsme letité “tohle nejde” a je nutné v tom pokračovat) a zmínění cíle zvýšení kvality a předvídatelnosti soudního rozhodování.
V programovém prohlášení se mluví o včasném záchytu dětí ohrožených zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním, o cílené podpoře rodinám a preventivních opatření ve spolupráci se školami a sociálními pracovníky - to je doslova náš program Bezpečné dětství (autoři jsou Ministerstvo vnitra a bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková).
Jsou tam kroky jak v současném legislativním rámci v systému postupovat. Za mě je teda nutné udělat jiný legislativní rámec a ptám se, bude ta připravovaná reforma sociálně-právní ochrany dětí? Protože je nutná a v programovém prohlášení… ji zmíněnou nevidím.
Jsem ráda za zmínku zpřísnění kontrol agentur práce a revize systému zaměstnávání zahraničních pracovníků byť opět nekonkrétní, protože si dokážu představit i řešení s velmi negativním dopadem, speciálně když slyším, co hlásají někteří představitelé vládních stran o některých národnostech… Jejichž příslušníci tady samozřejmě taky pracují.
Nerozumím, a ráda se k tomu v nějakých dalších postech vrátím, tomu prostoru, který je věnován boji s neziskovým sektorem. S tím, který opravdu pomáhá a jehož služby si stát objednává a platí. S tím, který sem tam má i nějaký názor na to, jak by měla vypadat legislativa, protože té problematice rozumí. A nově jej nebude moct říct, protože bude označen za “politickou neziskovku”. Považuji to za ideologický boj, naprosto zbytečný, vyvolaný jen proto, abychom se hádali (nutno říct, že to je vděčné téma místo těch opravdových problémů) a štve mě to.
Bojím se totiž jedné věci: že právě boj za uchránění občanské společnosti a pomáhajících nás bude vyčerpávat a na výše zmíněné body, které i oceňuji, se nedostane. Nebude na ně čas, nebude se jim věnovat ani pozornost. Považuji za náš úkol zvládat ale obojí: nejen jako opozice kontrolovat vládu a důležité principy bránit a vysvětlovat lidem, že ty neziskovky nálepkované za “aktivistické” nebo “politické” takové nejsou (vzpomeňte si, že nálepka “aktivistické princezny” vznikla na základě prosazování toho, že pedofilové nebudou moct učit děti, tedy za ryze pozitivní věc, a tady je to to stejné: lidi, kterých se nová vláda vlastně bojí, protože pozitivní věci přinášejí, pěkně onálepkovat s negativní konotací a trošku je tím ponížit). Ale taky přispět a kopat do toho, aby se udělaly věci pozitivní. Že to bude kurde těžký, víme, ale velké úkoly dělají velké lidi.
P.S.: pár společných věcí, které jsme za bývalou vládní koalici spolu s opozicí prosazovali, paradoxně vznikly ve spolupráci s organizacemi, které jsou dnes za ty ošklivé politické neziskovky označovány. Zvláštní? Spíš trochu pokrytecké, ale kdo jsem já.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.