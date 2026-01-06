KDU-ČSL: Babišova vláda živnostníky připraví o důstojné důchody

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odvodům pro OSVČ.

KDU-ČSL: Babišova vláda živnostníky připraví o důstojné důchody
Nová vláda tvrdí, že sníží odvody pro OSVČ o 715 Kč měsíčně, ale už zapomíná říkat, že tím živnostníky připraví o důstojné důchody.

Jako vždy sliby hnutí ANO zní sice lákavě, ale neříkají nám celou pravdu. Snížení odvodů na pojistném totiž znamená, že někteří živnostníci budou mít nižší důchody než zaměstnanci, kteří celý život pracovali za minimální mzdu.

A my víme, že jestli dnes mají důchodci problém s nízkým důchodem, tak jde nejčastěji právě o ty, kteří platili velkou část života jen minimální pojistné. Tudy cesta nevede.

