Armádní „cvičení volby“ vyšetřeno. Padly návrhy na disciplinární řízení

17.05.2026 8:10 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Náčelník Generálního štábu Karel Řehka obdržel návrhy na zahájení disciplinárního řízení v útvarech spadajících pod Velitelství informačních a kybernetických sil. Vojenská policie uzavřela vyšetřování kauzy, kterou vyvolalo zveřejnění útržků armádních dokumentů poslancem Pavlem Růžičkou (ANO).

Foto: Armáda ČR
Popisek: Karel Řehka, náčelník generálního štábu AČR

Ke spáchání kázeňských přestupků mělo dojít v útvarech spadajících pod Velitelství informačních a kybernetických sil. „V části týkající se podezření ze zneužití funkce veřejného činitele a dalších možných trestných činů bylo prověřování ukončeno a spisový materiál byl odevzdán náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky pro podezření ze spáchání tří kázeňských přestupků,“ uvedla mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.

Vyšetřování se týkalo cvičení a operací, které se zabývaly analýzou informačního prostoru, monitorováním hybridních hrozeb a simulacemi kybernetických operací před sněmovními volbami. Armáda celou dobu tvrdí, že šlo o standardní interní cvičení, nikoliv o sledování občanů či opozičních politiků.

Vojenští kriminalisté konali po zveřejnění útržků armádních dokumentů poslancem Pavlem Růžičkou (ANO), jenž na neobvyklé aktivity armády upozornil. Během loňského léta na sociální síti X sdílel útržky z interních dokumentů Velitelství informačních a kybernetických sil, které měl získat od nespokojených vojáků.

Veřejně obvinil armádu ze šmírování kritických názorů na českou zahraniční politiku a podporu Ukrajiny, z cíleného sběru dat o politicích a z politizace ozbrojených sil. Zmiňoval „zneužití armády k boji proti vnitřnímu nepříteli“ a požadoval vysvětlení na výboru pro obranu. „Utajená akce v režii Armády ČR, monitorování, zjišťování a 'hejtování' těch, kteří nesouhlasí s tím, co dělá armáda, a také sbírání informací (třeba i na novináře),“ napsal loni v červnu na síti X.

 

 

Další příspěvek publikoval v červenci. „Armáda pod vedením Karla Řehky sbírala informace na politiky a dělala analýzu české politické scény. Nyní se vymlouvají, že šlo jen o cvičení, ale analytici museli komunikovat prostřednictvím šifrované aplikace Signal. Díky všem vojákům, kteří proti tomuto zadání protestovali,“ vyjádřil se poslanec.

 

 

O několik dní později zveřejnil: „Konečně potvrzeno to, o čem několik týdnů píšu. Opravdu došlo ke skandálnímu zneužití Armády ČR. Pohádce o cvičení nemůže věřit nikdo, vlastně asi kromě dvou novinářů Seznam Zpráv, kteří vyrazili do boje za Karla Řehku. Fakt by kvůli cvičení psali vojáci takovýto oficiální dopis velení? Tohle je prostě skandál obřích rozměrů.“

 

 

Přidal kopii dopisu. V dalším příspěvku zmínil akci „Karel“, jejímž výsledkem je dokument „Volby 2025“, a akci, jejímž výstupem měl být dokument „Výstup k TAA“. „A jak se řeší akce Karel na poradě? Tady jsou instrukce,“ napsal a přiložil fotokopii.

 

 

Babiš: Potvrzeno – armáda sbírala informace o opozici

Ke kauze se tehdy vyjádřil také Andrej Babiš (ANO), ještě z pozice šéfa opozice. „Potvrzeno – armáda sbírala informace o opozici. Tvrdí, že šlo jen o cvičení, ale dokumenty i výpovědi ukazují něco jiného. Vedení mlčí, Sněmovna to řešit nesmí a novináři místo toho útočí na ty, kdo to odhalili,“ napsal na síti X.

 

 

Růžička pak na konci června publikoval další příspěvek. „Když jsem 10. června 2025 zveřejnil, co se děje na Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky, tak to Řehka začal řešit okamžitě. Já jenom doufám, že za ty skoro dva měsíce, kdy se odhodlal to komentovat, ten dokument ‚Volby 2025‘ ještě existuje v původní podobě. Malá ochutnávka z komunikace po Signalu,“ sdělil prostřednictvím sítě X.

 

 

Příspěvek obsahuje dva přiložené skeny interních dokumentů.

V srpnu poslanec napsal: „Armáda ČR by se pod vedením Karla Řehky měla primárně věnovat obraně státu, a nikoli sledování opozice, občanů a novinářů. Je škoda, že se stejnou horlivostí, s jakou řeší sociální sítě, neřeší například nákupy vybavení, jako jsou batohy, což by zabránilo zbytečné ostudě.“

 

 

Kauze se věnoval také v září. „Z včerejšího jednání Výboru pro obranu jsme se dozvěděli, že o akcích Volby 2025, akci Karel nebo akci Ferdinand nevěděl NGŠ Armády ČR. Nevědělo o tom ani Ministerstvo obrany. Rovněž nikdo nevěděl o zřizování falešných identit a ukládání informací na rozhraní Microsoft OneDrive v podobě seznamů a prezentací, které obsahují jména sledovaných osob – cílů jejich politické názory. Jakého dalšího překvapení se ještě od armády dočkáme, Jano Černochová?“ ptal se tehdy ještě opoziční politik.

 

 

Zveřejněné fragmenty dokumentů se týkaly dvou operací. Jednou z nich bylo cvičení, jak by mělo velitelství postupovat, kdyby se loňské sněmovní volby snažilo zmanipulovat Rusko. Druhou aktivitou velitelství bylo zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů, kteří se na sociálních sítích vyjadřují k ruské agresi na Ukrajině, činnosti ministerstva obrany nebo k představitelům armády. Dotčený útvar velitelství měl takový úkol plnit a žádal o právní stanovisko, zda je taková činnost legální.

Bývalý příslušník vojenské zpravodajské služby Jiří Wagner v komentáři pro ParlamentníListy.cz vysvětlil, proč nemůže obstát vysvětlení, že veškeré sledování, monitorování a shromažďování dat probíhalo jako cvičení. „Pokud by se jednalo o cvičení, tak by zde musel existovat námět s výchozí situací, kde by však byl specifikován fiktivní protivník ve fiktivní zemi i s jeho fiktivní organizační strukturou včetně fiktivních jmen a dalších náležitostí k této fiktivní zemi či k více fiktivním zemím. Obvykle se pro cvičení připravuje celá smyšlená ‚Country Book‘ neboli údaje o dané zemi ve všech hlavních oblastech (geografie, obyvatelstvo, ozbrojené síly atd.). Vše sice logicky vychází z reálné situace, ale vše je pozměněno a upraveno včetně geografických věcí. Cvičení by probíhalo na vnitřní síti, kde by řídicí personál rozehrával postupný scénář a hodnotil výkon cvičících. To zde ale nebylo – možná to někdo dodatečně rychle zpracoval a jmenoval příslušný personál kvůli následné kontrole, jenže dopis vojáků je jasným svědectvím, že se nejednalo o cvičení proti fiktivnímu protivníkovi, nýbrž o zneužití vojenského prvku, aby tento prvek slídil v reálném kyberprostoru a shromažďoval reálná data o reálných osobách a organizacích, a navíc, aby zde vyvíjel vlastní skrytou činnost. Vojáci sami pochopili, že nemají žádný cvičný námět, ale že byli kyberneticky posláni proti reálným osobám a organizacím. Kdyby to bylo jen cvičení, tak by to znamenalo, že i zpravodajské služby jenom neustále cvičí, když brouzdají v reálném kyberprostoru a vytvářejí si seznamy nepohodlných osob,“ vysvětlil Wagner.

Růžička navrhuje odvolání velitele Velitelství informačních a kybernetických sil

Generál Řehka kategoricky popřel, že by armáda sledovala české občany, opozici nebo politické subjekty, a zdůraznil, že žádné takové nařízení nevydal. Kauza přesto vedla k prověřování Vojenskou policií a vyvolala debaty o hranicích činnosti armády v kyberprostoru a ochraně osobních údajů.

Vojenská policie zjišťovala, zda některá z aktivit Velitelství informačních a kybernetických sil není trestným činem. Prověřovala také, odkud dokumenty k Růžičkovi unikly. Vyšetřování dozorovalo Okresní státní zastupitelství v Olomouci, kde sídlí 91. skupina informačního boje. „Ať již trestní nebo případné přestupkové řízení nejsou veřejná. Já každopádně žádné potenciální ani probíhající přestupkové řízení v mé působnosti nekomentuji,“ reagoval náčelník Generálního štábu Karel Řehka, jenž má nyní rozhodnout o disciplinárních opatřeních.

Posun v kauze okomentoval poslanec Růžička. „Aby bylo jasno – nemám vůbec radost z toho, že se mé obavy potvrdily. Ale na co jsem opravdu zvědavý, zda Karel Řehka vůbec někdy najde odvahu z pochybení vyvodit důsledky. A zda se také konečně někteří novináři, kteří ho stále kryjí, probudí,“ reaguje Růžička aktuálně.

 

 

V dalším příspěvku navrhuje odvolání velitele Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky. „V každé jiné demokratické armádě by to byla samozřejmost,“ soudí poslanec.

 

 

Kauza nadále vyvolává otázky o transparentnosti armádních cvičení. Odpovědi na některé Růžičkovy otázky z loňska zůstávají stále otevřené.

