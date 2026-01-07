Fiala propadal, Babiš uspěl hned napoprvé. Světový průzkum

Člen Rady ČT Pavel Matocha upozornil na průzkum společnosti Morning Consult, který ukázal, jaké popularitě se ve své zemi těší prezidenti a premiéři na světě. Vynikla pozice českého premiéra Andreje Babiše. Matocha nabídl srovnání s expremiérem Petrem Fialou (ODS).

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš

Společnosti Morning Consult pravidelně uveřejňuje ankety a průzkumy popularity prezidentů a premiérů ve svých zemích. Napříč světem.

Za pozornost stojí i to, jak si stojí stávající český premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na Andreje Babiše se pozitivně dívá 60 procent dotázaných. Negativně ho hodnotí 29 procent respondentů.

Není bez zajímavosti, že Babiš s tímto hodnocením skončil na čtvrtém místě. Na třetím místě se objevil prezident Argentiny Javier Milei. Na druhém místě se objevila japonská premiérka Sanae Takaichi se 63 procenty. A první je indický premiér Narendra Modi.

průzkum

„Český premiér a argentinský prezident na čelních příčkách prestižního žebříčku... Zatímco Fiala stabilně býval poslední a předposlední, Babiš je mezi čtyřmi nejlepšími,“ napsal Matocha na sociální síti Facebook.

Matocha tady nabídl srovnání s expremiérem Petrem Fialou.

Kupříkladu průzkum od stejné společnosti z přelomu března a dubna 2023 ukázal, že na Petra Fialu se dívalo kriticky. A 24 procent dotázaných ho podpořilo. Obdobně na tom tehdy byl francouzský prezident Emmanuel Macron nebo tehdejší předseda Nizozemské vlády a dnes generální tajemník NATO Mark Rutte.

průzkum

Matochu zaujaly i poslední příčky aktuálního žebříčku. Posledními jsou evropští lídři německý kancléř Fridrich Merz, britský premiér Keir Starmer a již zmíněný Emmanuel Macron.

