Niedermayer (TOP 09): Premiér nemá být ani pošťák, ani muzikant

07.01.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Andreje Babiše na postu premiéra.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Po šílených vystoupeních členů "jeho týmu" (tím míním především zástupce SPD) hrál Andrej Babiš roli "já nic, já muzikant".

V případě nominace F. Turka, zatíženého obrovským kvantem skandálů, si zase hraje "na pošťáka" (neb hlavní argument je, že to chtějí Motoristé).

Premiér ale nemá být ani pošťák, ani muzikant. Je to člověk, který sestavuje a řídí vládu a výrazně ovlivňuje naše životy.

Proto nezbývá než si klást otázku, co je pro Andreje Babiše skutečně důležité, když i zjevně zásadní věci neřeší jako premiér, ale jako někdo, koho se netýkají.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
