Trump už ví, jak udělá pořádek ve Venezuele

07.01.2026 10:36 | Zprávy
autor: Miloš Polák

47. prezident USA Donald Trump se podle všeho definitivně rozhodl, na koho vsadí ve Venezuele. Tamní ministr vnitra dostal jasnou zprávu. Jenže Trumpovo rozhodnutí má svá úskalí. Jedno z nich prý představuje gang známý jako Colectivos. Padlo také jedno srovnání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. A slova o smrti Spojených států.

Trump už ví, jak udělá pořádek ve Venezuele
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezualu

Trumpova administrativa upozornila venezuelského nekompromisního ministra vnitra, že by se mohl ocitnout na vrcholu jejího seznamu cílů, pokud nepomůže prozatímní prezidentce Delcy Rodríguezové splnit požadavky USA a udržet pořádek po svržení Nicoláse Madura, uvedly tři osoby obeznámené s touto záležitostí, s nimiž hovořila  agentura Reuters

Diosdado Cabello, který ovládá bezpečnostní složky obviněné z rozsáhlého porušování lidských práv, je jedním z hrstky Madurových loajalistů, na které se prezident Donald Trump rozhodl spolehnout jako na dočasné vládce, aby udržel stabilitu během přechodného období, uvedl jeden zdroj informovaný o úvahách americké administrativy.

Američtí představitelé se obzvláště obávají, že Cabello využije svého dosavadního mocenského vlivu a pokusí se jít proti Delcy Rodríguezové. Výhledově prý Američané počítají s tím, že ministra vnitra dříve či později dotlačí k odchodu ze země, ale zatím v zemi zůstává a není bez vlivu. A dokud je ve Venezuele, mohl by skončit podobně jako Nicolás Maduro, pokud by vzdoroval americkým zájmům.

Agentura Reuters však upozorňuje, že i postup Trumpovy administrativy má jistá úskalí.

„Zlikvidování Cabella by však mohlo být riskantní a mohlo by motivovat provládní motorkářské gangy, známé jako Colectivos, k vyjití do ulic a rozpoutání chaosu, kterému se Washington chce vyhnout. Jejich reakce však může záviset na tom, zda se budou cítit chráněni jinými představiteli,“ napsala agentura Reuters.

Na seznamu potenciálních cílů je také ministr obrany Vladimir Padrino, který je stejně jako Cabello obviněn USA z obchodování s drogami a na jeho hlavu je podle dvou zdrojů vypsaná odměna v řádu milionů dolarů.

Američtí představitelé považují Padrinovu spolupráci za klíčovou pro zamezení zrodu mocenského vakua.

Trumpova administrativa vsadila na stávající mocensku strukturu především kvůli tomu, že si nebyla jistá, jak by armáda, policie, mocenské složky obecně, ale i již zmíněné gangy reagovaly na nástup opozičních politiků. A USA chtějí vidět pokrok směrem k plnění amerických cílů během několika týdnů, uvedl zdroj agentury Reuters.

Americké úřady a jejich zprostředkovatelé se také snaží kooptovat další vysoké venezuelské úředníky a osoby na nižších úrovních, aby uvolnili cestu vládě, která se podřídí zájmům Washingtonu.

Trumpův slib „řídit“ Venezuelu se prozatím jeví spíše jako snaha o vnější kontrolu – nebo alespoň silný vliv – nad zemí OPEC, bez nasazení amerických pozemních sil.

Podnikatel Arnaud Bertrand na sociální síti X napsal, že Spojené státy zásahem proti Madurovi vlastně vnitřně zemřely, protože už nemohou tvrdit, že jako národ sledují nějaké lepší zájmy, nějakou nosnou ideu, jako jsou myšlenky demokracie a svobody. Trump ukázal a dokonce řekl i veřejně, že sleduje jediné. Ropu.

„Nikdy předtím v celé své historii nebyly USA tak okázale… špatné,“ konstatoval Bertrand. „Důsledky toho jsou, upřímně řečeno, děsivé. Co se stane, když si národ přestane říkat, že by měl být dobrý?“ položil si otázku.

 

 

Španělský ekonom Daniel Lacalle nabídl na operaci Maduro trochu jiný pohled. Ve veřejném prostoru požádal, aby lidé konečně přestali říkat, že ozbrojené síly USA zadržely venezuelského prezidenta. Madura mnoho zemí světa jako prezidenta neuznávalo.

„Madura žádná demokratická země světa, celkem více než 50 zemí, neuznává za legitimního prezidenta Venezuely. Přestaňte říkat, že USA zatkly venezuelského prezidenta,“ napsal doslova na sociální síti X.

Přidal jedno srovnání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Zelenského uznávají všechny skutečné demokracie a více než 60 zemí jako legitimního prezidenta,“ připomněl španělský ekonom.

 

 

Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě

