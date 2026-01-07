Trump už ví, jak udělá pořádek ve Venezuele

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Diosdado Cabello, který ovládá bezpečnostní složky obviněné z rozsáhlého porušování lidských práv, je jedním z hrstky Madurových loajalistů, na které se prezident Donald Trump rozhodl spolehnout jako na dočasné vládce, aby udržel stabilitu během přechodného období, uvedl jeden zdroj informovaný o úvahách americké administrativy.
Američtí představitelé se obzvláště obávají, že Cabello využije svého dosavadního mocenského vlivu a pokusí se jít proti Delcy Rodríguezové. Výhledově prý Američané počítají s tím, že ministra vnitra dříve či později dotlačí k odchodu ze země, ale zatím v zemi zůstává a není bez vlivu. A dokud je ve Venezuele, mohl by skončit podobně jako Nicolás Maduro, pokud by vzdoroval americkým zájmům.
Agentura Reuters však upozorňuje, že i postup Trumpovy administrativy má jistá úskalí.
„Zlikvidování Cabella by však mohlo být riskantní a mohlo by motivovat provládní motorkářské gangy, známé jako Colectivos, k vyjití do ulic a rozpoutání chaosu, kterému se Washington chce vyhnout. Jejich reakce však může záviset na tom, zda se budou cítit chráněni jinými představiteli,“ napsala agentura Reuters.
Na seznamu potenciálních cílů je také ministr obrany Vladimir Padrino, který je stejně jako Cabello obviněn USA z obchodování s drogami a na jeho hlavu je podle dvou zdrojů vypsaná odměna v řádu milionů dolarů.
Američtí představitelé považují Padrinovu spolupráci za klíčovou pro zamezení zrodu mocenského vakua.
Americké úřady a jejich zprostředkovatelé se také snaží kooptovat další vysoké venezuelské úředníky a osoby na nižších úrovních, aby uvolnili cestu vládě, která se podřídí zájmům Washingtonu.
Trumpův slib „řídit“ Venezuelu se prozatím jeví spíše jako snaha o vnější kontrolu – nebo alespoň silný vliv – nad zemí OPEC, bez nasazení amerických pozemních sil.
Podnikatel Arnaud Bertrand na sociální síti X napsal, že Spojené státy zásahem proti Madurovi vlastně vnitřně zemřely, protože už nemohou tvrdit, že jako národ sledují nějaké lepší zájmy, nějakou nosnou ideu, jako jsou myšlenky demokracie a svobody. Trump ukázal a dokonce řekl i veřejně, že sleduje jediné. Ropu.
„Nikdy předtím v celé své historii nebyly USA tak okázale… špatné,“ konstatoval Bertrand. „Důsledky toho jsou, upřímně řečeno, děsivé. Co se stane, když si národ přestane říkat, že by měl být dobrý?“ položil si otázku.
Venezuela killed the US. Or rather, it revealed it was already dead.— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) January 6, 2026
In the history of the US’s relation with Latin America, what just happened in Venezuela is hardly unique: the U.S. government has intervened to change governments in Latin America a total of 41 times… pic.twitter.com/Wq3JP4IjbH
„Madura žádná demokratická země světa, celkem více než 50 zemí, neuznává za legitimního prezidenta Venezuely. Přestaňte říkat, že USA zatkly venezuelského prezidenta,“ napsal doslova na sociální síti X.
Přidal jedno srovnání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Zelenského uznávají všechny skutečné demokracie a více než 60 zemí jako legitimního prezidenta,“ připomněl španělský ekonom.
Well, no. Zelenski is recognised by all real democracies and more than 60 nations as the legitimate president.— Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) January 6, 2026
