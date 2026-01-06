Bartoš (Piráti): Symbol jednoty a solidarity se spojencem. Česko ale mlčí

07.01.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Dánsku, Grónsku, USA a Babišovi.

Bartoš (Piráti): Symbol jednoty a solidarity se spojencem. Česko ale mlčí
Foto: Screen You Tube
Popisek: Ivan Bartoš v podcastu Kecy a politika

Sedm států se postavilo za právo Dánska a Grónska rozhodovat o své budoucnosti. Podpis českého premiéra chybí.

Nešlo o žádné riziko. Jen o symbol jednoty a solidarity se spojencem. Česko ale mlčí.

Je jedno, jestli Andrej Babiš zaváhal, nebo se nepodepsal schválně. Výsledek je stejný: chceme bezpečí, ale nechceme pro něj nic udělat. Takhle se z nás stává černý pasažér koalice ochotných i EU.

Ještě je čas to změnit. Třeba jasným potvrzením české role v muniční iniciativě – nejen slovy, ale i penězi.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zlín: Svoz vánočních stromků začne v pondělí 12. ledna
VZP: Kyberšmejdi s novým rokem oprášili starý podvod
„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal
„Rusko“ do programu vlády? My jsme ČR. Lipavského „školili“ v ČT

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Bartoš , piráti , USA , Grónsko , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se Babiš vymezit vůči Trumpovi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 22 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Bartoši, kde je váš symbol solidarity a Jemenem, Iránem, Irákem, Sýrii, Lybii, Etiopii ,Sudánem, Somalskem , Kubou atd??, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 07.01.2026 10:11:21
A Vy mlčíte? !!! Bartoši pro nás je důležitá ekonomika, a pak si teprve můžeme dovolit podělit s někým až na to budeme mít. Ale nemáme i díky Vám. A jestli chcete války zabíjení, můžete osobně jít, nikdo vám nebrání.

|  10 |  0

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

18:02 Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu bývalé vlády.