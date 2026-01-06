Bartoš (Piráti): Symbol jednoty a solidarity se spojencem. Česko ale mlčí

Sedm států se postavilo za právo Dánska a Grónska rozhodovat o své budoucnosti. Podpis českého premiéra chybí.
Nešlo o žádné riziko. Jen o symbol jednoty a solidarity se spojencem. Česko ale mlčí.
Je jedno, jestli Andrej Babiš zaváhal, nebo se nepodepsal schválně. Výsledek je stejný: chceme bezpečí, ale nechceme pro něj nic udělat. Takhle se z nás stává černý pasažér koalice ochotných i EU.
Ještě je čas to změnit. Třeba jasným potvrzením české role v muniční iniciativě – nejen slovy, ale i penězi.
