Autodrom Most: Majitelé veteránů představí v Mostě i letos své skvosty

16.02.2018 11:47

Také letos oživí závody historických vozů The Most Historic Grand Prix na velkém okruhu mosteckého autodromu sraz majitelů dvoustopých i čtyřstopých veteránů na diváckém svahu. Své miláčky hrdí majitelé také vystaví a zúčastní se s nimi po oba víkendové dny defilé na závodním okruhu. Fanoušci a obdivovatelé rychlých a silných speciálů i běžných sériových vozidel z dob našich otců, dědů a pradědů se tak mohou těšit do Mostu o víkendu 23. a 24. června.