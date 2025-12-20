Šichtařová (Svobodní): Půjčka EU pro Ukrajinu je špatně

Opak může tvrdit jen někdo, kdo nechápe ekonomii. Je to něco jako Marshallův plán po 2. sv. válce (viz obrázek): USA si upevňovaly moc v Evropě, ale hospodářský rozvoj Evropy byl Marshallovým plánem zpomalen, protože došlo k vytěsnění soukromých investic.
A stejně tak na Ukrajině půjčka ekonomiku jen zpomalí. Veřejné peníze budou použity na nesmysly, soukromé peníze budou vytěsněny, a až budou potřeba peníze na skutečně užitečné věci, budou chybět, protože půjdou na splátky.
Kdo bude na Ukrajině opravdu investovat? Black Rock a další americké korporace. A kdo to zaplatí? Peníze daňových poplatníků z EU. Nepomůže to Ukrajině, ale americkým korporacím.
Ing. Markéta Šichtařová
Ukrajina (válka na Ukrajině)
