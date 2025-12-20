Dostál (Stačilo!): Zůna na tiskovce mluvil jak převlečená Nerudová

21.12.2025 12:06 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na tiskovou konferenci ministra obrany Jaromíra Zůny

Dostál (Stačilo!): Zůna na tiskovce mluvil jak převlečená Nerudová
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Prosím, Tomio Okamuro a Jindřichu Rajchle, mohli byste panu Zůnovi připomenout, že není ministr za STAN, ale za SPD? Ono je to oboje od "s", pan vicepremiér je starší člověk, tak se třeba překouknul... viz jeho tiskovka.

Nevěřil bych, že v téhle vládě budu kritizovat ministry za SPD a chválit ty za ANO, dokonce Vojtěcha. Jenže zatímco Vojtěch vyhodí z MZČR covidistu Policara a ze SR VZP papaláše Kalouska, tak Zůna na tiskovce mluví jak převlečená Nerudová. Tak co s tím?

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
